Atenționare MAE. Restricții de trafic aerian pe Aeroportul din Catania, din cauza vulcanului Etna

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 21:01

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează românii care călătoresc în Sicilia că pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa au fost impuse restricții temporare de trafic aerian, ca urmare a intensificării activității vulcanului Etna și a emisiilor de cenușă vulcanică.

Distribuie articolul