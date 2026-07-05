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Atenționare MAE. Restricții de trafic aerian pe Aeroportul din Catania, din cauza vulcanului Etna

MAE

MAE

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 21:01

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează românii care călătoresc în Sicilia că pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa au fost impuse restricții temporare de trafic aerian, ca urmare a intensificării activității vulcanului Etna și a emisiilor de cenușă vulcanică.

Potrivit unui comunicat de presă al MAE, în prezent sunt permise doar decolările aeronavelor aflate deja pe aeroport, transporturile aeriene fiind afectate de norul de cenușă generat de erupție.

Recomandările MAE pentru români

  • Verificarea directă cu operatorii aerieni a stării zborurilor programate

  • Urmărirea permanentă a actualizărilor transmise de autoritățile aeroportuare și companiile aeriene

  • Evitarea deplasărilor în zonele afectate de căderile de cenușă vulcanică

  • Respectarea strictă a indicațiilor transmise de autoritățile locale italiene

Pentru informații actualizate despre situația din teren, cetățenii români pot consulta pagina Departamentului Protecției Civile din Italia (protezionecivile.gov.it) și site-ul Aeroportului Catania (aeroporto.catania.it).

Contacte consulare pentru asistență

MAE precizează că românii pot solicita informații și asistență consulară la numerele Consulatului României la Catania: +39095537909 și +39095536139. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatori Call Center, în regim de permanență.

Pentru situații de urgență, este disponibil numărul de telefon special al Consulatului României la Catania: +393209653137.

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor catania.mae.ro și mae.ro, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat", disponibilă pentru toți cetățenii români care călătoresc în străinătate.

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