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Extern· 1 min citire
Atenționare MAE. Restricții de trafic aerian pe Aeroportul din Catania, din cauza vulcanului Etna
MAE
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează românii care călătoresc în Sicilia că pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa au fost impuse restricții temporare de trafic aerian, ca urmare a intensificării activității vulcanului Etna și a emisiilor de cenușă vulcanică.
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