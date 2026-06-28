Coreea de Sud rămâne fără selecționer: Hong Myung-bo a demisionat după eșecul de la Mondial

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 23:05

Selecționerul naționalei de fotbal a Coreei de Sud, Hong Myung-bo, a renunțat la funcție duminică, după ce echipa sa a fost eliminată în faza grupelor la Cupa Mondială din 2026.

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