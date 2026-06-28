Realitatea.NET
Sport· 1 min citire

Coreea de Sud rămâne fără selecționer: Hong Myung-bo a demisionat după eșecul de la Mondial

Hong Myung-bo/ Profimedia

Hong Myung-bo/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iun. 2026, 23:05

Selecționerul naționalei de fotbal a Coreei de Sud, Hong Myung-bo, a renunțat la funcție duminică, după ce echipa sa a fost eliminată în faza grupelor la Cupa Mondială din 2026.

Selecționerul naționalei Coreei de Sud, Hong Myung-bo, a demisionat duminică, după eliminarea echipei în faza grupelor Cupei Mondiale din 2026, în urma unui parcurs sub așteptări.

În cel de-al doilea mandat pe banca tehnică a selecționatei sud-coreene, antrenorul în vârstă de 57 de ani a înregistrat un nou eșec major, fiind eliminat din faza grupelor, la fel ca în ediția din 2014.

Parcursul naționalei Coreei de Sud

Coreea de Sud a început turneul cu o victorie considerată promițătoare, 2-1 împotriva Cehiei, însă a pierdut apoi ambele partide următoare, 0-1 cu Mexic și 0-1 cu Africa de Sud.

Cu un total de trei puncte, sud-coreenii nu au reușit să se claseze între cele mai bune echipe de pe locul al treilea, criteriu necesar pentru calificarea în fazele eliminatorii.

Despre Hong Myung-bo

Fost căpitan al naționalei, Hong Myung-bo este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria fotbalului sud-coreean. La Cupa Mondială din 2002, găzduită de Coreea de Sud și Japonia, el a fost distins cu Balonul de Bronz, după ce echipa sa a ajuns până în semifinalele competiției.


Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

selectionerdemisiecoreea de sudcupa mondiala

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe