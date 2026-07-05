Trump se întâlnește cu Zelenski în Turcia, la summitul NATO, pentru a relansa negocierile de pace

Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în această săptămână, în Turcia, cu ocazia summitului NATO, într-un nou efort de a pune capăt războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut duminică de un oficial american de rang înalt.
Program încărcat pentru Trump la summit
Donald Trump va ajunge la summit marți, iar prima sa întâlnire oficială va fi cu gazda evenimentului, președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Agenda liderului american include și discuții cu președintele sirian Ahmed al-Charaa, urmate de o conferință de presă, potrivit unui comunicat al Casei Albe.
Întâlnirea-cheie cu Zelenski, miercuri
Potrivit oficialului american, care a vorbit sub protecția anonimatului, Trump și Zelenski se vor întâlni miercuri pentru a discuta „modul în care putem pune capăt războiului”.
„Frontul este în mod evident blocat de câteva luni și niciuna dintre părți nu înregistrează progrese semnificative. Președintele consideră că este urgent să încercăm să punem capăt acestei situații”, a declarat oficialul.
Trump intenționează, de asemenea, să facă presiuni asupra aliaților din NATO pentru majorarea cheltuielilor de apărare.
Atât Putin, cât și Zelenski au avut, sâmbătă, discuții telefonice separate cu Donald Trump, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.
Discuții și cu Siria, pe fondul tensiunilor din Liban
Președintele sirian Ahmed al-Charaa, primit la Casa Albă în noiembrie, a negat în iunie intenția de a interveni militar în Liban împotriva Hezbollah, grupare șiită pro-iraniană aflată în conflict cu Israelul, contrazicând astfel o sugestie anterioară a lui Trump.
„Căutăm căi de colaborare economică între Liban și Siria, nu căi militare”, a declarat al-Charaa.
Protocolul de acord semnat pe 17 iunie între Statele Unite și Iran a permis instituirea, începând cu 21 iunie, a unui armistițiu fragil în Liban, urmat pe 26 iunie de un acord-cadru între Liban și Israel, menit să conducă la o „pace durabilă” în regiune.