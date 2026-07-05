Poveste emoționantă în Venezuela: un băiat rămas orfan după cutremure a cerut un abțibild cu Cristiano Ronaldo. Răspunsul starului l-a făcut să zâmbească din nou

Un copil de doar 10 ani din Venezuela, care și-a pierdut familia în urma cutremurelor devastatoare din luna iunie, a primit o surpriză care i-a schimbat complet ziua. Tot ce își dorea era un simplu abțibild cu Cristiano Ronaldo pentru albumul Cupei Mondiale 2026. În schimb, a primit un mesaj video personalizat din partea idolului său, o invitație la un meci și un tricou cu autograf.
Dorința unui copil a ajuns până la Cristiano Ronaldo
Andrés Mieles, în vârstă de 10 ani, este internat într-un spital din Venezuela după ce a fost scos de sub dărâmăturile locuinței sale, distrusă în urma cutremurelor produse pe 24 iunie, arată New York Post.
În tragedie, băiatul și-a pierdut părinții și fratele mai mare, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze piciorul drept pentru a-i salva viața.
În timpul recuperării, Andrés a fost întrebat ce și-ar dori cel mai mult. Răspunsul său a impresionat o lume întreagă: un singur abțibild cu Cristiano Ronaldo, necesar pentru completarea albumului Panini dedicat Cupei Mondiale din 2026.
Cristiano Ronaldo i-a transmis un mesaj video emoționant
Povestea copilului a devenit virală și a ajuns până la persoane apropiate fostului club al lui Cristiano Ronaldo, Real Madrid. În cele din urmă, mesajul a ajuns chiar la fotbalistul portughez.
Ronaldo a înregistrat un videoclip special pentru Andrés, în care i-a transmis un mesaj de încurajare.
„Salut, Andrés! Știu că ești un mare fan al meu. Îți trimit o îmbrățișare și sper să te faci bine cât mai repede. Când te vei recupera, vreau să te invit la unul dintre meciurile mele, ca să ne întâlnim și să ne bucurăm împreună de fotbal”, i-a spus atacantul.
La finalul mesajului, starul portughez i-a transmis copilului că abia așteaptă să îl cunoască personal.
Tricou cu autograf și o surpriză de neuitat
Surprizele nu s-au oprit la mesajul video.
Muzicianul venezuelean Armando Poyo și cunoscutul bucătar José Andrés au mers la spital pentru a-i arăta băiatului înregistrarea și pentru a-i înmâna mai multe cadouri.
Ulterior, Armando Poyo a dezvăluit că Cristiano Ronaldo i-a trimis lui Andrés și un tricou oficial semnat, transformând dorința copilului într-un moment pe care îl va păstra toată viața.
Cutremurele din Venezuela au provocat o tragedie de proporții
Andrés este unul dintre miile de supraviețuitori ai dublului cutremur care a lovit Venezuela pe 24 iunie.
Potrivit celui mai recent bilanț provizoriu prezentat de autorități, 2.954 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 16.500 au fost rănite în urma seismelor.
Primul cutremur s-a produs la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas, la o adâncime de aproape 22 de kilometri, fiind urmat la doar 39 de secunde de un al doilea seism puternic și de numeroase replici.
Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea de 7,5 este cel mai puternic înregistrat în Venezuela începând cu anul 1900.
O rază de speranță în mijlocul tragediei
Deși continuă recuperarea după rănile suferite și încearcă să își refacă viața după pierderea familiei, Andrés Mieles a primit un gest care i-a oferit din nou motive să zâmbească.
Mesajul lui Cristiano Ronaldo și invitația de a-l întâlni pe terenul de fotbal au devenit pentru copilul venezuelean un simbol al speranței.