Poveste emoționantă în Venezuela: un băiat rămas orfan după cutremure a cerut un abțibild cu Cristiano Ronaldo. Răspunsul starului l-a făcut să zâmbească din nou

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 17:46

Un copil de doar 10 ani din Venezuela, care și-a pierdut familia în urma cutremurelor devastatoare din luna iunie, a primit o surpriză care i-a schimbat complet ziua. Tot ce își dorea era un simplu abțibild cu Cristiano Ronaldo pentru albumul Cupei Mondiale 2026. În schimb, a primit un mesaj video personalizat din partea idolului său, o invitație la un meci și un tricou cu autograf.

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