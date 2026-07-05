FCSB, umilită de Union St Gilloise: 0-4 în amicalul cu Darius Olaru titular la belgieni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 16:27

FCSB a suferit o înfrângere usturătoare, duminică, în Ţările de Jos, scor 0-4, în primul meci amical al noului sezon, disputat în faţa formaţiei belgiene Union St Gilloise – echipa la care a fost transferat recent Darius Olaru.

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