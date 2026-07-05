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FCSB, umilită de Union St Gilloise: 0-4 în amicalul cu Darius Olaru titular la belgieni

Meci amical între FCSB și Union St Gilloise, scor 0-4

Meci amical între FCSB și Union St Gilloise, scor 0-4

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 16:27

FCSB a suferit o înfrângere usturătoare, duminică, în Ţările de Jos, scor 0-4, în primul meci amical al noului sezon, disputat în faţa formaţiei belgiene Union St Gilloise – echipa la care a fost transferat recent Darius Olaru.

Partida s-a jucat pe stadionul din Nijlen, iar bucureştenii au fost dominaţi clar încă din prima parte a jocului. Vicecampioana Belgiei a controlat posesia balonului în proporţie de 74%, impunându-şi jocul pe tot parcursul reprizei întâi.

Darius Olaru, titular la Union St Gilloise

Mateo Biondic a deschis scorul în minutul 31, iar Raul Florucz, jucător cu origini româneşti, a majorat diferenţa chiar înainte de pauză, în minutul 45.

Nici repriza secundă nu a adus o revenire a „roş-albaştrilor”. Belgienii au închis tabela de marcaj în minutele 86 şi 88, prin golurile marcate de Sylla şi Fuseini, stabilind scorul final: Union St Gilloise – FCSB 4-0.

Antrenorul Marius Baciu a trimis pe teren, de la începutul meciului, formula: Târnovanu – Dawa, M. Popescu, A. Duarte – Labonne, Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu – Bîrligea, Politic.

De cealaltă parte, Darius Olaru a fost titular pentru noua sa echipă, Union St Gilloise, într-un meci care marchează una dintre primele sale apariţii oficiale sub tricoul belgienilor.

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