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Sport· 1 min citire
FCSB, umilită de Union St Gilloise: 0-4 în amicalul cu Darius Olaru titular la belgieni
Meci amical între FCSB și Union St Gilloise, scor 0-4
FCSB a suferit o înfrângere usturătoare, duminică, în Ţările de Jos, scor 0-4, în primul meci amical al noului sezon, disputat în faţa formaţiei belgiene Union St Gilloise – echipa la care a fost transferat recent Darius Olaru.
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