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Sport· 1 min citire
Naomi Osaka o elimină pe Sabalenka și merge în sferturi la Wimbledon
Naomi Osaka (foto: profimedia)
Naomi Osaka a produs surpriza zilei la Wimbledon, învingând-o duminică pe liderul clasamentului mondial, Aryna Sabalenka, cu scorul 6-2, 7-6 (2). Victoria îi asigură japonezei calificarea în sferturile de finală ale competiției londoneze.
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