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Naomi Osaka o elimină pe Sabalenka și merge în sferturi la Wimbledon

Naomi Osaka (foto: profimedia)

Naomi Osaka (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 21:55

Naomi Osaka a produs surpriza zilei la Wimbledon, învingând-o duminică pe liderul clasamentului mondial, Aryna Sabalenka, cu scorul 6-2, 7-6 (2). Victoria îi asigură japonezei calificarea în sferturile de finală ale competiției londoneze.

Revanșă după trei înfrângeri consecutive

Confruntarea a reunit două dintre cele mai redutabile jucătoare ale turneului, iar rezultatul a marcat o schimbare de tendință: Sabalenka o învinsese pe Osaka în toate cele trei meciuri directe din acest an, inclusiv în aceeași fază a competiției la Roland Garros, luna trecută.

Osaka a impus ritmul, cu lovituri plate de la sol care au avut un impact vizibil mai mare ca de obicei, mingile traversând terenul cu o viteză sporită. Partida s-a disputat pe terenul central, în cea mai caldă zi a turneului de până acum, temperatura ajungând la 28 de grade Celsius.

Prima victorie a lui Osaka în fața unui număr 1 mondial din 2019

Succesul are și o încărcătură simbolică: este prima dată din 2019 când Osaka reușește să învingă o jucătoare aflată pe primul loc mondial, ultima performanță similară fiind obținută în fața Ashleigh Barty, la Beijing.

De atunci, japoneza, ea însăși fostă lider al clasamentului WTA, a trecut prin mai multe perioade dificile: o pauză competițională în 2021, motivată de necesitatea de a-și gestiona sănătatea mintală, urmată de o retragere pentru concediul de maternitate, care a dus la absența sa completă din circuit pe parcursul întregului sezon 2023.

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