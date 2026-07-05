Naomi Osaka o elimină pe Sabalenka și merge în sferturi la Wimbledon

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 21:55

Naomi Osaka a produs surpriza zilei la Wimbledon, învingând-o duminică pe liderul clasamentului mondial, Aryna Sabalenka, cu scorul 6-2, 7-6 (2). Victoria îi asigură japonezei calificarea în sferturile de finală ale competiției londoneze.

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