Rică Răducanu, primul mesaj de pe patul de spital. Fostul portar ar putea rămâne internat încă 10 zile

Publicat 6 iul. 2026, 10:01 Sursă Realitatea PLUS

Rică Răducanu, fostul portar al echipei naționale de fotbal, a oferit primele declarații din spital, după accidentul suferit în urmă cu două zile. Potrivit acestuia, incidentul s-a produs pe treptele blocului în care locuiește și care în acel moment erau ude.

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