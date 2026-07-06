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Sport· 1 min citire
Rică Răducanu, primul mesaj de pe patul de spital. Fostul portar ar putea rămâne internat încă 10 zile
FOTO: Arhivă
Publicat6 iul. 2026, 10:01
SursăRealitatea PLUS
Rică Răducanu, fostul portar al echipei naționale de fotbal, a oferit primele declarații din spital, după accidentul suferit în urmă cu două zile. Potrivit acestuia, incidentul s-a produs pe treptele blocului în care locuiește și care în acel moment erau ude.
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