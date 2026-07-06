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Rică Răducanu, primul mesaj de pe patul de spital. Fostul portar ar putea rămâne internat încă 10 zile

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 10:01
SursăRealitatea PLUS

Rică Răducanu, fostul portar al echipei naționale de fotbal, a oferit primele declarații din spital, după accidentul suferit în urmă cu două zile. Potrivit acestuia, incidentul s-a produs pe treptele blocului în care locuiește și care în acel moment erau ude.

Rică Răducanu ar putea rămâne internat încă 10 zile

Fostul portar a subliniat că era încălțat cu papuci și nu a mai putut să-și țină echilibrul, soția sa fiind cea care a sunat la 112.

În urma accidentului, Rică Răducanu a suferit mai multe traumatisme, inclusiv lovituri la nivelul capului, o luxație de umăr și fracturi costale, fiind transportat de urgență la Spitalul Municipal din Mangalia.

Medicii apreciază că perioada de spitalizare ar putea dura aproximativ 10 zile, în funcție de evoluția stării de sănătate.

”Spitalizarea, un adevărat cantonament”

Chiar și de pe patul de spital, fostul portar și-a păstrat umorul caracteristic. Întrebat despre incident, acesta a glumit spunând că este obișnuit cu plonjoanele, făcând trimitere la cariera sa de portar, iar perioada de internare a descris-o drept „un adevărat cantonament”.

Totodată, Rică Răducanu a declarat că își dorește să fie externat cât mai curând pentru a reveni la terasa pe care o administrează în stațiunea Neptun, loc în care își petrece verile de mai mulți ani.

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