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Răzvan Lucescu, prezentat oficial la Al-Sadd. Ce salariu va încasa antrenorul român

Răzvan Lucescu, noul antrenor al lui Al Sadd

Răzvan Lucescu, noul antrenor al lui Al Sadd

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 11:18

Răzvan Lucescu a fost prezentat oficial de Al-Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru două sezoane.

Al-Sadd l-a prezentat oficial pe Răzvan Lucescu drept noul său antrenor, tehnicianul român semnând un contract pe doi ani cu gruparea din Qatar.

Anunțul a venit duminică, printr-un mesaj publicat de club pe platforma X: „Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane”.

La noua sa echipă, Lucescu va fi asistat de Nae Constantin, cel care i-a fost secund și la PAOK Salonic.

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Contractul îi aduce românului un salariu anual de 3,5 milioane de dolari, cu posibilitatea prelungirii pentru un sezon suplimentar.

Oferta Al-Sadd nu a fost singura pe masa antrenorului, Al-Ittihad, din Arabia Saudită, ar fi fost de asemenea interesată de serviciile sale, însă Lucescu a optat pentru propunerea qatareză.

Despăr­țirea de PAOK Salonic s-a produs pe 19 iunie, prin reziliere de contract, la finalul unui sezon în care echipa elenă nu a cucerit niciun trofeu. Tehnicianul român a pregătit gruparea din Salonic începând cu mai 2021, după un prim mandat acolo între 2017 și 2019.

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