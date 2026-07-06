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Sport· 1 min citire
Răzvan Lucescu, prezentat oficial la Al-Sadd. Ce salariu va încasa antrenorul român
Răzvan Lucescu, noul antrenor al lui Al Sadd
Răzvan Lucescu a fost prezentat oficial de Al-Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru două sezoane.
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