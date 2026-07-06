Tuchel, ironic după calificarea Angliei: „Îl chemăm pe Trump să ne anuleze și nouă un cartonaș?”

Selecționerul Angliei, Thomas Tuchel, a glumit la conferința de presă de după victoria cu Mexic, scor 3-2, care a adus calificarea echipei sale în optimile Campionatului Mondial.
Tehnicianul german a făcut referire la decizia FIFA de a anula cartonașul roșu primit de Folarin Balogun în meciul SUA - Bosnia, decizie luată, potrivit unor surse, după presiuni exercitate de președintele american Donald Trump.
Tuchel a fost întrebat dacă Harry Kane ar putea interveni la Casa Albă pentru a obține anularea cartonașului roșu primit de Jarell Quansah în partida cu Mexic. Selecționerul a răspuns cu umor, dar a transmis și un mesaj serios despre lipsa de consecvență din arbitraj.
Tuchel, apel ironic la Trump pentru anularea unui cartonaș roșu: „Poate. Este un bun punct de plecare”
„Poate. Este un bun punct de plecare”, a spus Tuchel, întrebat dacă Kane ar putea face lobby la Trump, după ce președintele SUA l-a lăudat pe atacantul englez pe rețelele sociale, numindu-l „un jucător grozav”.
Selecționerul Angliei a continuat însă cu o critică la adresa modului în care FIFA a gestionat cazul Balogun:
„Nu cred că a fost un cartonaș roșu la Folarin Balogun. Dar trei arbitri VAR și arbitrul principal au analizat situația și au fost de aceeași părere. Cine anulează această decizie și pe ce bază? Până unde merge asta? Pentru mine, este ciudat.”
„Vrem consecvență în decizii. Deci, galbenul luat de Declan Rice după primul minut ar trebui... putem dezbate la infinit. Eu cred că nici acesta nu a fost cartonaș galben.”
„Ni-l vor anula? Cartonașul lui Olise cu Paraguay va fi anulat? Eu nu știu regulile. Nu sunt persoana potrivită pentru a fi întrebată.”
„Unde începe și unde se termină totul acum? Putem anula sancțiuni sau nu? Ce se întâmplă? Unde tragem linia? Nu am un răspuns.”
Contextul deciziei FIFA
Cartonașul roșu al lui Folarin Balogun, acordat în meciul SUA - Bosnia, a fost anulat ieri de FIFA, după ce Donald Trump ar fi intervenit direct la forul mondial pentru revizuirea sancțiunii. Decizia a generat reacții în lumea fotbalului, mai mulți tehnicieni punând la îndoială precedentul creat pentru viitoare contestații ale cartonașelor.