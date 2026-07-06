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Sport· 1 min citire
Casemiro, distrus după eliminarea Braziliei: „Vom fi mereu generația care nu a câștigat Cupa Mondială”
Casemiro (foto: profimedia)
Casemiro s-a arătat extrem de afectat de eliminarea Braziliei din Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în optimile de finală în fața Norvegiei, scor 1-2.
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