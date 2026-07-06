Casemiro, distrus după eliminarea Braziliei: „Vom fi mereu generația care nu a câștigat Cupa Mondială”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 15:50

Casemiro s-a arătat extrem de afectat de eliminarea Braziliei din Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în optimile de finală în fața Norvegiei, scor 1-2.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre casemiroeliminarebraziliacupa mondiala