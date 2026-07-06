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Casemiro, distrus după eliminarea Braziliei: „Vom fi mereu generația care nu a câștigat Cupa Mondială”

Casemiro (foto: profimedia)

Casemiro (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 15:50

Casemiro s-a arătat extrem de afectat de eliminarea Braziliei din Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în optimile de finală în fața Norvegiei, scor 1-2.

Mijlocașul lui Manchester United este unul dintre cei mai importanți jucători ai selecționatei braziliene din ultimul deceniu, iar reacția sa de la finalul partidei a reflectat dimensiunea dezamăgirii.

La zona mixtă, Casemiro nu și-a putut ascunde emoțiile în fața presei și a oferit o declarație marcată de amărăciune, potrivit footmercato.

„E greu să-ți găsești cuvintele... Visul oricărui brazilian este să câștige o Cupă Mondială. Când începi să joci... Am avut trei ocazii... E dificil. Vreau doar să fiu alături de familia mea. Am făcut tot posibilul, dar ne-am pierdut visul... I-am dezamăgit pe toți brazilienii. Vom fi mereu generația care nu a câștigat Cupa Mondială”, a declarat Casemiro.

Eliminarea din optimi reprezintă un nou eșec pentru „Selecao”, care continuă să aștepte un nou trofeu mondial, ultimul cucerit fiind în 2002.

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