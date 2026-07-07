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Incendiu la acoperișul mansardei unui bloc din Focșani. Zece locatari s-au autoevacuat

Incendiu Focșani / ISU Vrancea

Incendiu Focșani / ISU Vrancea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 12:57

Un incendiu a izbucnit marți la acoperișul mansardei unui bloc de pe strada din municipiul Focșani. Flăcările au cuprins aproximativ 100 de metri pătrați din acoperiș, iar zece locatari au reușit să se evacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

Potrivit reprezentanților ISU Vrancea, focul a cuprins acoperişul mansardei unui imobil cu regim de înălţime P+1+M, incendiul manifestându-se pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi.

La locul intervenţiei au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, precum şi un echipaj SMURD.

La ora transmiterii acestei știri, pompierii acționau pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Potrivit ISU Vrancea, zece locatari s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție. Până în prezent, nu au fost raportate victime, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită. Intervenția este în desfășurare.

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