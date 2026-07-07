Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Incendiu la acoperișul mansardei unui bloc din Focșani. Zece locatari s-au autoevacuat
Incendiu Focșani / ISU Vrancea
Un incendiu a izbucnit marți la acoperișul mansardei unui bloc de pe strada din municipiul Focșani. Flăcările au cuprins aproximativ 100 de metri pătrați din acoperiș, iar zece locatari au reușit să se evacueze înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Citește și
- 13:37Grevă generală în sănătate. SANITAS acuză Guvernul că a ignorat revendicările angajaților: CALENDARUL protestelor
- 12:47Val de mesaje RO-Alert în Argeș! Urșii au fost văzuți în mai multe localități, aproape de gospodării
- 11:46Protest la Combinatul Siderurgic Galați: angajații cer salariile restante și soluții pentru viitorul uzinei
- 11:44Protest spontan la Autoritatea Electorală Permanentă: angajații cer respect și reacție imediată după acuzațiile publice
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News