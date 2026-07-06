Viorel Pașca rupe tăcerea în scandalul Dumbrava: „Statul trimite bolnavii la un om acasă, ce normalitate vreți?”

Publicat 6 iul. 2026, 22:47 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Pașca a intrat în direct la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, unde a vorbit despre cazul Dumbrava și despre acuzațiile care au apărut în ultimele zile. Vizibil afectat de felul în care a fost prezentat public, acesta a încercat să explice cum a început totul, de ce a primit oameni abandonați de familii și de instituții și de ce susține că activitatea de la Dumbrava nu poate fi înțeleasă din afară, fără ca cineva să fi văzut direct ce fel de oameni ajungeau acolo.

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