Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Protest la Combinatul Siderurgic Galați: angajații cer salariile restante și soluții pentru viitorul uzinei

alarii restante și program redus de lucru Protestatarii reclamă că nu și-au primit drepturile salariale aferente lunilor mai și iunie și spun că nu au primit nicio informare privind plata acestora prin Fondul de Garantare Salarială. De asemenea, angajați

alarii restante și program redus de lucru Protestatarii reclamă că nu și-au primit drepturile salariale aferente lunilor mai și iunie și spun că nu au primit nicio informare privind plata acestora prin Fondul de Garantare Salarială. De asemenea, angajați

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 11:46
Actualizat7 iul. 2026, 11:49

Aproximativ 60 de siderurgiști au protestat, marți dimineață, în fața Prefecturii Galați, nemulțumiți de întârzierile salariale și de incertitudinea privind viitorul combinatului Liberty Galați. O delegație a angajaților a fost primită la discuții de prefectul județului, George Toderașc.

Salarii restante și program redus de lucru

Protestatarii reclamă că nu și-au primit drepturile salariale aferente lunilor mai și iunie și spun că nu au primit nicio informare privind plata acestora prin Fondul de Garantare Salarială. De asemenea, angajații care au continuat să lucreze susțin că nu și-au mai primit bonurile de masă din august 2025.

Începând din această săptămână, combinatul a intrat și în regim de săptămână redusă de lucru, o zi pe săptămână, măsură justificată de conducere prin scăderea cererii și creșterea costurilor cu energia.

„Pe fondul pieţei slabe şi al înrăutăţirii bruşte a costurilor energetice (...) intrăm în regim de «săptămână redusă de lucru», o zi pe săptămână, timp de o lună”, se arată într-un document intern al Liberty Galați, consultat de News.ro.

Incertitudine privind viitorul combinatului

O altă nemulțumire vizează lipsa unui investitor, asta după ce nici cea de-a doua licitație organizată în luna iunie pentru vânzarea combinatului nu a atras oferte, deși cinci companii cumpăraseră caietul de sarcini.

Potrivit administratorului concordatar CITR, următorii pași vor fi stabiliți împreună cu creditorii, existând posibilitatea organizării unei noi licitații sau schimbării modalității de valorificare a activelor. Până la luarea unei decizii, combinatul rămâne în procedura de concordat preventiv și fără activitate de producție.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

protest siderurgistiprefectura GalaţiGalaticombinat siderurgic galatirestante salariale

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe