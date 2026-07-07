Protest spontan la Autoritatea Electorală Permanentă: angajații cer respect și reacție imediată după acuzațiile publice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:44

Protest spontan la Autoritatea Electorală Permanentă, unde angajații au ieșit în fața sediului central din București, nemulțumiți de acuzațiile publice formulate de Adrian Țuțuianu. Funcționarii afirmă că declarațiile acestuia le afectează demnitatea profesională și imaginea instituției.

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