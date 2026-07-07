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Protest spontan la Autoritatea Electorală Permanentă: angajații cer respect și reacție imediată după acuzațiile publice

Protest la Autoritatea Electorală Permanentă

Protest la Autoritatea Electorală Permanentă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:44

Protest spontan la Autoritatea Electorală Permanentă, unde angajații au ieșit în fața sediului central din București, nemulțumiți de acuzațiile publice formulate de Adrian Țuțuianu. Funcționarii afirmă că declarațiile acestuia le afectează demnitatea profesională și imaginea instituției.

Participanții cer respect pentru funcționarii publici care trebuie să fie pregăti pentru ca în orice moment, organizarea alegerilor libere, corecte și transparente. Mesajul transmis colegilor a fost clar: „Ieșiți acum! Cerem respect!”

Protestul a fost declanșat spontan, iar angajații AEP spun că nu mai acceptă presiuni și atacuri care pun sub semnul întrebării integritatea instituției responsabile de procesele electorale din România.

Reprezentanții organizației sindicale sunt pregătiți să discute public situația, în timp ce protestul continuă în fața sediului Autorității Electorale Permanente.

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