Pompierii români, în prima linie a incendiilor din Franța. Intervenții în condiții extreme - GALERIE FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 09:01

Pompierii români detașați în Franța continuă intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Potrivit unei informări transmise marți de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), salvatorii acționează în condiții dificile, pe teren accidentat și sub rafale puternice de vânt, care favorizează reaprinderea focarelor.

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