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Pompierii români, în prima linie a incendiilor din Franța. Intervenții în condiții extreme - GALERIE FOTO

Intervenție pompieri Franța/ Facebook IGSU

Intervenție pompieri Franța/ Facebook IGSU

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 09:01

Pompierii români detașați în Franța continuă intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă. Potrivit unei informări transmise marți de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), salvatorii acționează în condiții dificile, pe teren accidentat și sub rafale puternice de vânt, care favorizează reaprinderea focarelor.

Potrivit IGSU, modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a continuat, pe parcursul zilei de luni, misiunea de sprijinire a autorităților franceze, intervenind în mai multe sectoare de acțiune, în funcție de evoluția incendiului și de prioritățile stabilite de echipele locale.

Contextul operațional rămâne unul dificil, fiind marcat de reaprinderi și focare izolate, alimentate de vântul puternic și de vegetația uscată. Pentru gestionarea situației, autoritățile franceze folosesc atât mijloace aeriene de stingere, cât și echipe terestre.

Intervenții în mai multe sectoare afectate de incendii

Pompierii români au desfășurat misiuni de supraveghere a sectoarelor repartizate, identificare și lichidare a focarelor active, limitare a propagării incendiului și protejare a obiectivelor aflate în pericol.

În numeroase situații, intervențiile s-au desfășurat exclusiv pedestru, pe versanți abrupți și în zone în care autospecialele nu puteau ajunge. Pentru alimentarea dispozitivelor de stingere, salvatorii au realizat linii de furtun cu lungimi de aproximativ 500-600 de metri, astfel încât să poată ajunge la focarele izolate.

Misiunea pompierilor români continuă

IGSU precizează că intervențiile au avut loc în condiții dificile, din cauza vântului puternic, care a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor și a impus adaptarea permanentă a dispozitivului de intervenție.

Prin acțiunile desfășurate, pompierii români au contribuit la limitarea propagării incendiilor și la protejarea comunităților și a obiectivelor vulnerabile din zonele afectate.

Misiunea continuă sub coordonarea autorităților franceze, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă, echipa României acționând în continuare alături de pompierii francezi pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație.

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