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De la caniculă la furtuni în doar câteva ore: Bucureștiul, sub Cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică

Vreme/ Colaj foto

Vreme/ Colaj foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:08

După o zi cu temperaturi de până la 32 de grade, vremea se schimbă brusc în Capitală. ANM avertizează că miercuri după-amiază sunt așteptate vijelii, intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice.

Astfel, conform prognozei speciale emise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în intervalul 7 iulie, ora 10:00 - 8 iulie, ora 9:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, cu cer variabil și înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse slabe (2 - 6 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va oscila între 30 și 32 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 16 și 19 grade.

De asemenea, miercuri, între orele 9:00 - 23:00, vremea va continua să fie călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii, când vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50 - 70 km/h), vijelii, averse (5 - 15 l/mp) și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 32 de grade.

Municipiul București se va afla, pe parcursul zilei de miercuri, 8 iulie, în intervalul orar 12:00 - 23:00, sub o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului și vijelii.

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