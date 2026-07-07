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De la caniculă la furtuni în doar câteva ore: Bucureștiul, sub Cod galben de vijelii și instabilitate atmosferică
Vreme/ Colaj foto
După o zi cu temperaturi de până la 32 de grade, vremea se schimbă brusc în Capitală. ANM avertizează că miercuri după-amiază sunt așteptate vijelii, intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice.
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