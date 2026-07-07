Azilele groazeidin Bihor: beneficiarii relocați în Sibiu au ajuns fără acte medicale. Cinci sunt internați în spital

Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu anunță că preluarea celor 21 de persoane transferate din azilele ilegale din Bihor a scos la iveală numeroase probleme, de la lipsa documentelor medicale și sociale până la persoane fără asigurare de sănătate. Cinci beneficiari sunt deja internați pentru investigații și tratament.
Cine sunt beneficiarii relocați în Sibiu
„Cei 21 de beneficiari relocaţi în servicii sociale administrate de către DGASPC Sibiu au fost repartizaţi pe locuri disponibile din serviciile sociale ale DGASPC Sibiu din judeţ. Dintre aceştia, 14 sunt încadraţi în grad de handicap grav, majoritatea cu handicap grav şi asistent personal, şapte nu deţin certificate de handicap, 12 au vârsta peste 65 ani, o persoană a necesitat identificare neavând acte de identitate, opt sunt neasiguraţi medical. În acest moment, cinci beneficiari sunt internaţi pentru evaluări medicale, stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului”, au transmis marți reprezentanții Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sibiu.
Potrivit instituției, beneficiarii găzduiți în centre sociale administrate de furnizori privați din județ nu au fost repartizați prin intermediul DGASPC Sibiu, relocarea fiind realizată de autoritățile competente în cadrul măsurilor de urgență. În căminele pentru persoane vârstnice au fost transferate 21 de persoane, dintre care 12 au certificat de handicap, iar nouă nu. Toți au fost evaluați medical și înscriși pe lista unui medic de familie, iar 11 dintre ei au vârsta sub 65 de ani.
Principala prioritate: ce spun ce de la DGASPC
Reprezentanții DGASPC Sibiu precizează că principala prioritate este evaluarea medicală a beneficiarilor și reconstituirea istoricului lor medical, acolo unde acesta există, precum și stabilirea tratamentului pentru persoanele care nu beneficiau de asigurare medicală.
„Procesul de preluare a beneficiarilor a ridicat provocări semnificative, generate de lipsa documentelor medicale şi sociale. În majoritatea cazurilor, beneficiarii au fost preluaţi doar cu o carte provizorie de identitate şi/sau cu un card bancar, fără documentaţia necesară privind istoricul medical şi social”, au explicat reprezentanții instituției.
În acest context, DGASPC Sibiu a solicitat Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) elaborarea unor proceduri speciale pentru gestionarea unor astfel de situații de urgență, arătând că actualul cadru legislativ acoperă doar cazurile obișnuite.
Autoritățile încearcă să identifice rudele și să instituie măsuri de protecție
O altă prioritate pentru DGASPC Sibiu este identificarea persoanelor care au nevoie de măsuri de ocrotire, în funcție de gradul de afectare a discernământului și a facultăților mintale.
Beneficiarii sunt evaluați medical și psihiatric, iar autoritățile încearcă să le identifice și să le contacteze rudele sau aparținătorii, pentru parcurgerea procedurilor legale. Reprezentanții direcției avertizează însă că lipsa informațiilor existente în momentul relocării îngreunează semnificativ acest demers și poate prelungi perioada necesară finalizării tuturor procedurilor.