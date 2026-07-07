Azilele groazeidin Bihor: beneficiarii relocați în Sibiu au ajuns fără acte medicale. Cinci sunt internați în spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:24

Direcția Generală de Asistență Socială Sibiu anunță că preluarea celor 21 de persoane transferate din azilele ilegale din Bihor a scos la iveală numeroase probleme, de la lipsa documentelor medicale și sociale până la persoane fără asigurare de sănătate. Cinci beneficiari sunt deja internați pentru investigații și tratament.

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