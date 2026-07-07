Femeia care și-a agresat fetița pe o stradă în Constanța, de profesie psiholog. Copiii, preluați de bunica paternă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 08:41

Femeia surprinsă în imagini în timp ce își agresa fetița de 8 ani pe o stradă din Constanța a fost identificată de polițiști. Este vorba despre o femeie de 43 de ani, de profesie psiholog. După apariția imaginilor în spațiul public, autoritățile au intervenit, iar copiii au fost preluați de bunica paternă, în timp ce pe numele mamei a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie.

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