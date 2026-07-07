O „glumă” care putea costa o viață: piloții unui elicopter SMURD, orbiți cu lasere în timpul unei misiuni de urgență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 09:36

O intervenție medicală care putea face diferența dintre viață și moarte a fost pusă în pericol de un gest iresponsabil. În timp ce un elicopter SMURD încerca să aterizeze la Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru a prelua un pacient ce urma să fie transferat la Târgu Mureș, persoane necunoscute au îndreptat fascicule laser spre cabina de pilotaj, afectând astfel vederea echipajului. Incidentul a fost reclamat la Poliție, iar autorii sunt căutați.

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