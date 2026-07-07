O „glumă” care putea costa o viață: piloții unui elicopter SMURD, orbiți cu lasere în timpul unei misiuni de urgență

O intervenție medicală care putea face diferența dintre viață și moarte a fost pusă în pericol de un gest iresponsabil. În timp ce un elicopter SMURD încerca să aterizeze la Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru a prelua un pacient ce urma să fie transferat la Târgu Mureș, persoane necunoscute au îndreptat fascicule laser spre cabina de pilotaj, afectând astfel vederea echipajului. Incidentul a fost reclamat la Poliție, iar autorii sunt căutați.
Elicopterul SMURD fusese solicitat la Spitalul Județean de Urgență Bistrița pentru a prelua un pacient care urma să fie transferat la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș, potrivit Presaliberă.ro.
În timpul manevrei de aterizare pe heliportul unității medicale, piloții au fost însă puși într-o situație extrem de periculoasă, fiind afectați de fascicule laser îndreptate spre aeronavă de persoane rămase, deocamdată, neidentificate.
Potrivit informațiilor disponibile, nu este prima dată când echipajele SMURD se confruntă cu astfel de incidente în zonă.
Piloții au cerut intervenția Poliției
După producerea incidentului, echipajul a apelat numărul unic de urgență 112 și a solicitat sprijinul polițiștilor pentru identificarea autorilor.
În astfel de situații, comandantul aeronavei poate decide anularea aterizării dacă apreciază că siguranța zborului este pusă în pericol, fiind necesară identificarea unui alt loc în care operațiunea să se desfășoare în condiții de siguranță.
Spitalul face apel la responsabilitate
Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Bistrița au transmis un apel către populație, avertizând asupra riscurilor majore pe care le implică îndreptarea dispozitivelor laser către aeronave.
„Apelul este adresat cetățenilor. Trebuie să dea dovadă de mai mare responsabilitate și să nu utilizeze dispozitive laser, îndreptate în glumă în direcția elicopterelor SMURD. Astfel de acțiuni pot avea consecințe grave”, a declarat Camelia Strungari, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Bistrița.
De ce sunt periculoase laserele pentru piloți
Pe timpul nopții, piloții elicopterelor SMURD folosesc echipamente speciale de vedere care amplifică lumina ambientală pentru a identifica obstacolele și a efectua aterizări în siguranță.
„Piloții SMURD folosesc pe timp de noapte echipament special. Sunt niște căști care măresc intensitatea luminoasă astfel încât obiectele care reprezintă obstacole să poată fi vizibile. Bineînțeles, emiterea unui laser are un efect devastator asupra ochilor, provocând orbire de scurtă durată”, a explicat Sergiu Crețiu, responsabil al heliportului din cadrul unității medicale.
Autorii riscă amenzi de până la 16.000 de lei
Persoanele care au îndreptat fasciculele laser către elicopter nu au fost încă identificate.
Dacă vor fi găsite, acestea riscă sancțiuni de până la 16.000 de lei pentru punerea în pericol a siguranței zborurilor și pentru afectarea desfășurării unei misiuni medicale de urgență.