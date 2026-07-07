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Jandarm din Argeș, mort după ce s-a izbit cu motocicleta de un gard

Accident motocicletă/ Foto: ISU Argeș

Accident motocicletă/ Foto: ISU Argeș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 10:32

Un jandarm în vârstă de 50 de ani, din Pitești, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs pe DJ 503, în județul Argeș. Potrivit primelor cercetări, motociclistul ar fi pierdut controlul vehiculului într-o curbă și a ieșit în afara carosabilului.

Accidentul s-a produs în cursul serii de luni, pe DJ 503, pe raza comunei argeșene Oarja. Victima, un bărbat de 50 de ani din Pitești, era jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Argeș.

Din primele date, motociclistul ar fi circulat cu o viteză neadaptată într-o curbă, pierzând controlul direcției de deplasare.

„Din verificările preliminare efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești s-a stabilit că un bărbat de 50 de ani, domiciliat în Pitești, care se deplasa pe motocicletă pe DJ 503, în împrejurări ce fac obiectul cercetărilor, posibil pe fondul neadaptării vitezei în curbă, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a ieșit în afara carosabilului, intrând în coliziune cu un gard”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

La fața locului au intervenit două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și polițiștii rutieri.

La sosirea salvatorilor, motociclistul se afla în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

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