Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Jandarm din Argeș, mort după ce s-a izbit cu motocicleta de un gard
Accident motocicletă/ Foto: ISU Argeș
Un jandarm în vârstă de 50 de ani, din Pitești, și-a pierdut viața într-un grav accident rutier produs pe DJ 503, în județul Argeș. Potrivit primelor cercetări, motociclistul ar fi pierdut controlul vehiculului într-o curbă și a ieșit în afara carosabilului.
Citește și
- 11:46Protest la Combinatul Siderurgic Galați: angajații cer salariile restante și soluții pentru viitorul uzinei
- 11:44Protest spontan la Autoritatea Electorală Permanentă: angajații cer respect și reacție imediată după acuzațiile publice
- 11:24Azilele groazeidin Bihor: beneficiarii relocați în Sibiu au ajuns fără acte medicale. Cinci sunt internați în spital
- 09:36O „glumă” care putea costa o viață: piloții unui elicopter SMURD, orbiți cu lasere în timpul unei misiuni de urgență
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News