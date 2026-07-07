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Val de mesaje RO-Alert în Argeș! Urșii au fost văzuți în mai multe localități, aproape de gospodării

Urs

Urs

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 12:47

Autoritățile din județul Argeș au emis marți dimineață mai multe mesaje RO-Alert, după ce urși au fost observați în apropierea zonelor locuite. Animalele sălbatice și-au făcut apariția în Budeasa Mică și în două zone din comuna Bascov, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru îndepărtarea lor.

Trei alerte într-o singură dimineață

După ce, în cursul nopții, urșii au fost semnalați în mai multe zone din județ, marți dimineață autoritățile au emis o nouă serie de mesaje RO-Alert, potrivit publicației Ancheta.

Primul mesaj i-a vizat pe locuitorii din satul Budeasa Mică, unde un urs a fost observat în apropierea gospodăriilor. La aproximativ două ore distanță, un nou mesaj de avertizare a fost transmis după ce un alt urs a fost văzut pe o stradă din comuna Bascov. Ulterior, autoritățile au emis încă o alertă, după ce un urs și-a făcut apariția tot în Bascov, de această dată pe o altă stradă.

Autoritățile au intervenit în zonele semnalate

La fiecare dintre intervenții au fost mobilizate echipe ale autorităților, care monitorizează situația și încearcă să îndepărteze animalele din apropierea locuințelor.

Prin mesajele RO-Alert, populația a fost sfătuită să evite apropierea de urs, să nu încerce să îl fotografieze sau să îl hrănească și să își protejeze animalele din gospodărie, fără a se expune unor pericole.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să sune imediat la 112 dacă observă prezența unui urs în apropierea zonelor locuite și să respecte indicațiile transmise prin sistemul RO-Alert.

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