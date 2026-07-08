Adolescenții care au făcut prăpăd într-o parcare din Sectorul 4, plasați sub control judiciar - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 13:49

O fată și un băiat, ambii în vârstă de 16 ani, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi avariat mai multe autoturisme ridicate din Sectorul 4 și parcate într-o zonă împrejmuită. Cazul fusese semnalat pe rețelele sociale de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care anunța atunci că imaginile au fost transmise autorităților competente.

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