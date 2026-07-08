Adolescenții care au făcut prăpăd într-o parcare din Sectorul 4, plasați sub control judiciar - VIDEO

O fată și un băiat, ambii în vârstă de 16 ani, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi avariat mai multe autoturisme ridicate din Sectorul 4 și parcate într-o zonă împrejmuită. Cazul fusese semnalat pe rețelele sociale de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care anunța atunci că imaginile au fost transmise autorităților competente.
Potrivit Poliției Capitalei, cei doi minori au fost identificați și depistați în urma activităților desfășurate de polițiștii Secției 16. Cercetările sunt făcute într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de distrugere.
Cum a fost sesizată poliția
"La data de 7 iulie 2026, în urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 16 Poliţie, au fost identificaţi şi ulterior depistaţi doi minori, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere", anunţă Poliţia Capitalei.
Polițiștii Secției 16 au fost sesizați pe 17 iunie de un bărbat, angajat al unei instituții publice. Acesta a reclamat că, pe 16 iunie, mai multe persoane ar fi intrat fără drept într-o curte și ar fi provocat distrugeri la mai multe autoturisme ridicate din Sectorul 4, care fuseseră ulterior parcate în incinta respectivă.
Minorii ar fi intrat în curte escaladând gardul
În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că distrugerile ar fi fost provocate de mai multe persoane care au pătruns în incintă prin escaladarea gardului. Ulterior, au fost identificați și depistați doi adolescenți, o fată și un băiat, ambii de 16 ani, bănuiți de comiterea faptei.
"În baza probatoriului administrat, faţă de cei doi minori, magistraţii au dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 16 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere", informează Poliţia Capitalei.
Daniel Băluță a publicat imaginile și a transmis un mesaj părinților
În 17 iunie, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat imagini cu cei doi adolescenți și a transmis un mesaj către părinți. Edilul spunea atunci că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre o manifestare socială ilegală care nu poate fi acceptată.
"Acest mesaj este pentru părinţi. Vă rog să acordaţi câteva momente acestui clip! Sunt de acord. Sunt doar copii. Câţiva adolescenţi care se joacă. Cum reacţionăm, însă, atunci când îi observăm pe înregistrările camerelor video urcându-se cu picioarele pe maşini şi aruncând cu pietre în ele? Ce facem dacă au ajuns la aceste maşini intrând prin efracţie într-un spaţiu securizat? Din păcate, nu este un incident izolat, ci o manifestare socială ilegală pe care nu o putem accepta, motiv pentru care imaginile au fost predate autorităţilor competente. Pentru toate acestea, inclusiv pentru daunele provocate autoturismelor, cine credeţi că va suporta consecinţele legale şi financiare? Părinţii, evident", scria Băluţă.