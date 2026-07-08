Un an de la crima care a îngrozit România. Emil Gânj e încă de negăsit: familia Andei trăiește sub protecția poliției

La un an de la crima care a îngrozit localitatea Miheșu de Câmpie, Emil Gânj este în continuare de negăsit. Pe 8 iulie 2025, Anda Gyurca, o tânără de 23 de ani, a fost ucisă cu toporul în propria casă, iar locuința a fost apoi incendiată. Deși bărbatul a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață și obligat să plătească familiei victimei despăgubiri morale de 510.000 de euro, familia tinerei continuă să trăiască în frică.
Mama Andei Gyurca, Pușa Jimba, se află într-un program de protecție martori împreună cu copilul Andei și încă un nepot. Femeia spune că situația este „profund nedreaptă”, pentru că familia victimei trăiește în continuare cu teamă, în timp ce bărbatul condamnat pentru crimă nu a fost prins. În localitatea Miheșu de Câmpie, casa familiei este supravegheată de polițiști de la crima din 8 iulie 2025 până în prezent, potrivit Snoop.ro.
„Ne simțim ca și când noi nu mai avem niciun rost pe fața Pământului. Una, că ne-a murit copilul, a doua, că el nu-i prins și poate apărea oricând. Când merg acasă eu nu mai am liniște sufletească”, spune mama Andei Gyurca.
Amenințări la adresa familiei victimei
Frica familiei a fost alimentată și de amenințările venite din partea fratelui lui Emil Gânj. Mătușa Andei a depus plângere după ce Iacob Gânj ar fi amenințat-o înainte de ultimul termen al procesului în care Emil Gânj era judecat pentru omor. Femeia era martoră în dosarul de răpire, după ce Gânj a luat-o pe Anda din casa ei și a dus-o în pădure.
„Ai grijă ce vorbești la tribunalul Mureș pe 7 (mai, n.r.), că ajungi mai rău ca Anda”, i-ar fi spus fratele lui Emil Gânj mătușii fetei ucise.
După un alt episod, din 28 iunie, Iacob Gânj ar fi trecut pe lângă locuința femeii și ar fi strigat că „vine fratele meu acasă și zburăm toți”. În urma acestor amenințări, Judecătoria Luduș a emis un ordin de protecție. Lui Iacob Gânj i s-a interzis orice contact cu femeia și este obligat să poarte o brățară electronică timp de șase luni, în timp ce mătușa Andei are asupra ei un dispozitiv de alertă.
Tribunalul Mureș a arătat că urmările crimei nu s-au oprit la moartea Andei Gyurca, ci au afectat profund familia și întreaga comunitate în care a avut loc atacul. Instanța a apreciat că „urmările faptelor comise de inculpat depășesc cu mult sfera suferinței individuale produse victimei, generând o traumă profundă și de durată atât asupra familiei acesteia, cât și asupra colectivității în cadrul căreia infracțiunea a fost săvârșită”.
Judecătorii au mai arătat că uciderea „de o brutalitate extremă” a victimei a provocat familiei „un sentiment accentuat de șoc, neputință și insecuritate”. Această suferință a fost agravată de faptul că Anda Gyurca încercase anterior să se apere prin instituțiile statului, după episoadele de violență și după încălcarea ordinelor de protecție.
Potrivit hotărârii judecătorești, transformarea temerilor victimei într-un omor atât de violent reprezintă „o traumă psihologică majoră, cu efecte emoționale persistente și greu reversibile”.
Despăgubiri de 510.000 de euro pentru familia Andei
Instanța a decis ca Emil Gânj să plătească familiei Andei Gyurca daune morale de 510.000 de euro. Cea mai mare sumă, 200.000 de euro, a fost stabilită pentru fiul minor al Andei. Părinții victimei ar urma să primească fiecare câte 100.000 de euro, cele două surori câte 50.000 de euro, iar concubinul victimei, tatăl copilului, 10.000 de euro.
Șansele ca familia să primească acești bani sunt însă reduse, deoarece în timpul urmăririi penale nu au fost identificate bunuri pe numele lui Emil Gânj care să poată fi puse sub sechestru. Tribunalul Mureș a menținut măsurile asigurătorii pentru cazul în care vor fi descoperite ulterior bunuri din care familia să își poată recupera despăgubirile.
Mama Andei Gyurca îi consideră pe polițiștii care au gestionat cazul printre principalii responsabili pentru moartea fiicei sale. Femeia este revoltată că familia nu a primit până acum un răspuns oficial privind eventualele sancțiuni aplicate polițiștilor, deși au fost făcute solicitări scrise către autorități.
„Cine face pușcărie în locul lui (Emil Gânj, n.r.)? Fac polițiștii, aceia care nu au avut grijă?”, întreabă mama Andei Gyurca.
În noiembrie anul trecut, șeful Poliţiei Române, Benone Matei, a spus că managementul IPJ Mureș a eșuat în supravegherea cazului și că mandatul de arestare emis pe numele lui Emil Gânj în februarie 2024 ar fi trebuit descoperit în urma analizelor periodice făcute de conducerea inspectoratului. Au fost anunțate atunci cercetări disciplinare pentru mai mulți polițiști, dar familia susține că nu a primit informații despre rezultatul acestor verificări.
Un trecut penal și mai multe semnale ignorate
Emil Gânj avea un trecut penal înainte de uciderea Andei Gyurca. În 2008-2009, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru „act sexual cu un minor”. În 2011, în timp ce se afla sub supraveghere, a ucis un bărbat în localitatea Miheșu de Câmpie, lovindu-l în cap cu o bâtă, cu pumnii și picioarele. În 2012, a fost condamnat definitiv la 15 ani și 6 luni de închisoare, însă în noiembrie 2020 a fost liberat condiționat, cu peste 5 ani înainte de termen.
După ce a ieșit din închisoare, Emil Gânj a stat o perioadă în Anglia, apoi s-a întors acasă, în Miheșu de Câmpie. În 2022, după revenirea în localitate, a început o relație cu Anda Gyurca.
De la ordinul de protecție la crimă
În februarie 2024, Emil Gânj a bătut-o violent pe Anda Gyurca, până la inconștiență, și a strâns-o de gât. Tânăra a obținut un ordin de protecție, pe care Gânj l-a încălcat în aceeași zi. Judecătoria Luduș a emis un mandat de arestare preventivă pe numele său, însă bărbatul a dispărut.
În februarie 2025, Gânj a incendiat pentru prima dată casa Andei și a răpit-o pe tânără de la mătușa ei, ținând-o în pădure timp de trei zile. A fost emis un nou ordin de protecție pe 12 luni, dar acesta nu i-a putut fi comunicat pentru că bărbatul nu a fost găsit. Pe 26 iunie 2025, serviciile sociale au făcut prima și singura vizită la Anda Gyurca, la 16 luni de la primele violențe grave.
Pe 8 iulie 2025, la mai puțin de două săptămâni de la acea vizită, Emil Gânj a ucis-o pe Anda Gyurca, cu lovituri repetate de topor, și a incendiat din nou casa. A fugit de la locul crimei și a fost inclus pe lista „Most Wanted” a Poliției Române.
Emil Gânj rămâne de negăsit
Pe 19 mai 2026, Emil Gânj a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție. În ciuda condamnării, bărbatul nu a fost prins.