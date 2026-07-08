Un an de la crima care a îngrozit România. Emil Gânj e încă de negăsit: familia Andei trăiește sub protecția poliției

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 08:40

La un an de la crima care a îngrozit localitatea Miheșu de Câmpie, Emil Gânj este în continuare de negăsit. Pe 8 iulie 2025, Anda Gyurca, o tânără de 23 de ani, a fost ucisă cu toporul în propria casă, iar locuința a fost apoi incendiată. Deși bărbatul a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață și obligat să plătească familiei victimei despăgubiri morale de 510.000 de euro, familia tinerei continuă să trăiască în frică.

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