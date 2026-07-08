Alertă de urs în Ilfov: animalul sălbatic, semnalat lângă comuna Gruiu, la 40 de kilometri de București

Autoritățile din comuna Gruiu, județul Ilfov, au emis marți, 7 iulie 2026, o avertizare publică după ce prezența unui urs a fost semnalată în zona împădurită din apropierea localității, situată la aproximativ 35-45 de kilometri de București. Cazul a stârnit un interes deosebit, având în vedere că Gruiu se află la nord de Capitală, într-o zonă unde astfel de apariții sunt rare.
Anunțul oficial al Primăriei
Primăria Gruiu a transmis un mesaj de alertă pe pagina oficială de Facebook, prin care informa locuitorii că a fost semnalată prezența unui urs în zona împădurită din apropierea localității, iar autoritățile locale și instituțiile de intervenție au fost deja alertate și monitorizează îndeaproape situația pentru siguranța tuturor.
Ursul, văzut de mai multe ori în ultimele două săptămâni
Potrivit informațiilor, animalul ar fi fost observat de fapt în zona Pădurii Snagov, iar un pădurar local, a povestit că s-a întâlnit direct cu animalul: acesta mergea paralel cu el, la 20-25 de metri distanță, moment în care a rămas blocat, nemaivăzând până atunci un urs în libertate. Potrivit acestuia, în ultimele două săptămâni localnicii din Gruiu ar fi semnalat de mai multe ori prezența animalului, iar într-un caz ursul ar fi distrus stupi.
Nemulțumirea primarului
Primarul comunei, Ion Samoilă, a criticat lipsa unui sprijin real din partea autorităților județene. În loc de ajutor concret, spune el, prefectura le-a trimis doar o foaie cu instrucțiuni, lăsându-i pe localnici să se descurce singuri cu animalul. Un echipaj de jandarmi a fost trimis în zonă, însă ursul nu a mai fost găsit la fața locului, monitorizarea continuând ulterior.
Recomandările pentru locuitori
Primăria a transmis o serie de măsuri de precauție pentru cetățeni:
Evitarea zonei împădurite — fără plimbări, activități sportive sau cules de fructe de pădure ori ciuperci în această perioadă;
Fără opriri pentru fotografii — dacă animalul este observat din mașină, șoferii nu trebuie să oprească, să coboare geamurile sau să iasă din vehicul;
Interzicerea hrănirii ursului, deoarece acest lucru îi poate modifica comportamentul și poate pune oamenii în pericol;
Animalele de companie și cele din gospodărie să fie ținute în spații sigure;
Apel imediat la 112 dacă ursul este observat aproape de gospodării sau există un pericol iminent.
Context: tot mai mulți urși coboară spre zonele locuite
Fenomenul nu este singular. Specialiștii atrag atenția că, potrivit estimărilor citate, în România trăiesc aproape 13.000 de urși, de trei ori peste numărul considerat optim, motiv pentru care tot mai multe exemplare coboară din zonele montane și ajung printre oameni. Un incident similar avusese loc și în 2024, în localitatea Cioplani din același județ, când un pui de urs fusese semnalat lângă DN1.
Până la acest moment, nu există informații publice conform cărora animalul ar fi fost capturat, relocat sau neutralizat, iar autoritățile continuă monitorizarea zonei împădurite din apropierea comunei Gruiu și a Pădurii Snagov.