Alertă de urs în Ilfov: animalul sălbatic, semnalat lângă comuna Gruiu, la 40 de kilometri de București

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 09:41

Autoritățile din comuna Gruiu, județul Ilfov, au emis marți, 7 iulie 2026, o avertizare publică după ce prezența unui urs a fost semnalată în zona împădurită din apropierea localității, situată la aproximativ 35-45 de kilometri de București. Cazul a stârnit un interes deosebit, având în vedere că Gruiu se află la nord de Capitală, într-o zonă unde astfel de apariții sunt rare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre urs in gruiu