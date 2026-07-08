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Social· 1 min citire
Ministerul Apărării caută să angajeze 7.000 de soldați. Se promite salariu din prima zi
MApN caută să reducă deficitul de personal
Ministerul Apărării lansează una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimii ani: peste 7.000 de posturi sunt oferite celor care vor să intre în sistem, pe fondul unui deficit tot mai mare de personal și al presiunilor de securitate din regiune.
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