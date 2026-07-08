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Autoritatea Vamală Română dezminte informația privind confiscarea a 75 kg de cocaină cu imaginea lui Zelenski
Fake news demontat/ Foto: Facebook
Autoritatea Vamală Română respinge informațiile distribuite în mediul online potrivit cărora ar fi confiscat 75 de kilograme de cocaină ambalată în pachete cu imaginea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe cetățeni să verifice informațiile doar din surse oficiale.
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