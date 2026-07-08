Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Autoritatea Vamală Română dezminte informația privind confiscarea a 75 kg de cocaină cu imaginea lui Zelenski

Fake news demontat/ Foto: Facebook

Fake news demontat/ Foto: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 09:58

Autoritatea Vamală Română respinge informațiile distribuite în mediul online potrivit cărora ar fi confiscat 75 de kilograme de cocaină ambalată în pachete cu imaginea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Reprezentanții instituției îi îndeamnă pe cetățeni să verifice informațiile doar din surse oficiale.

„În mediul online circulă o „ştire” potrivit căreia Autoritatea Vamală Română ar fi confiscat 75 kg de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia preşedintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy. Această informaţie este FALSĂ. Instituţia noastră nu a desfăşurat nicio astfel de acţiune şi nu a emis nicio comunicare pe acest subiect”, informează Autoritatea Vamală Română într-un mesaj postat pe Fac ebook.



Potrivit AVR, peste „imaginea falsificată” a fost aplicată „abuziv” sigla Autorităţii Vamale Române. 

„Mai mult, circulă şi o captură de ecran fabricată, care imită site-ul nostru oficial şi un «comunicat» pe care nu l-am publicat niciodată”, menţionează sursa citată.

Reprezentanţii instituţiei le recomandă cetăţenilor să verifice informaţiile „doar din surse oficiale şi de încredere”. 

„Informaţiile despre activitatea instituţiei noastre le găsiţi exclusiv pe www.customs.ro şi pe conturile noastre oficiale de social media. Şi un gând sincer: dezinformarea nu ocoleşte pe nimeni, nici măcar instituţiile statului, aşa cum ne-am convins chiar noi zilele acestea. Într-o lume în care o siglă poate fi lipită pe orice imagine şi un site oficial poate fi «clonat» în câteva minute, cea mai bună protecţie rămâne un simplu obicei: înainte de a crede sau de a distribui, întrebaţi-vă «care este sursa?». Câteva secunde de verificare fac diferenţa între a fi informat şi a fi manipulat”, mai arată sursa citată.


Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

avrAutoritatea Vamală Românăcaptura droguricocainafake newsvolodimir zelenski

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe