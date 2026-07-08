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Atenție la mesajele primite pe WhatsApp! Escrocii folosesc identitatea lui Alexandru Nazare

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 08:16
SursăRealitatea PLUS

Semnal de alarmă transmis de autorități. Escrocii se folosesc acum de identitatea lui Alexandru Nazare pentru a păcăli oamenii din întreaga țară. Mesajele par reale, însă în spatele lor se ascunde o nouă metodă de înșelăciune.

Din primele informații, totul începe cu un mesaj trimis pe WhatsApp sau prin alte aplicații de mesagerie. Persoana care îl trimite pretinde că este Nazare sau că vorbește în numele acestuia. Invocă o situație urgentă și încearcă să convingă victima să ofere ajutor sau informații.

Specialiștii spun că scopul acestor mesaje este de a obține date personale, informații confidențiale sau chiar bani. Tocmai de aceea, orice solicitare neașteptată trebuie verificată înainte de a răspunde.

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