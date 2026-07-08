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Social· 1 min citire
Atenție la mesajele primite pe WhatsApp! Escrocii folosesc identitatea lui Alexandru Nazare
Alexandru Nazare
Publicat8 iul. 2026, 08:16
SursăRealitatea PLUS
Semnal de alarmă transmis de autorități. Escrocii se folosesc acum de identitatea lui Alexandru Nazare pentru a păcăli oamenii din întreaga țară. Mesajele par reale, însă în spatele lor se ascunde o nouă metodă de înșelăciune.
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