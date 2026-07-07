Tragedia de la Bihor: Unde au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 19:58

Ministerul Muncii a prezentat situația actualizată a celor peste 400 de persoane vulnerabile salvate din azilele groazei din Bihor. Datele, centralizate cu sprijinul coordonatorilor de caz din cadrul DGASPC-urilor, au fost confirmate în teren de inspectorii sociali ai AJPIS, care au vizitat toate locațiile din cele 20 de județe în care beneficiarii au fost relocați de urgență.

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