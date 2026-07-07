Tragedia de la Bihor: Unde au fost relocate cele 409 persoane vulnerabile

Ministerul Muncii a prezentat situația actualizată a celor peste 400 de persoane vulnerabile salvate din azilele groazei din Bihor. Datele, centralizate cu sprijinul coordonatorilor de caz din cadrul DGASPC-urilor, au fost confirmate în teren de inspectorii sociali ai AJPIS, care au vizitat toate locațiile din cele 20 de județe în care beneficiarii au fost relocați de urgență.
O amplă acțiune coordonată de procurorii DIICOT și forțele de poliție a dus la identificarea a 409 persoane aflate în situații critice de vulnerabilitate. Autoritățile au acționat rapid pentru a le asigura protecția: 394 de cetățeni au fost transferați în centre rezidențiale și servicii sociale specializate din 20 de județe ale țării, în timp ce 15 persoane au avut nevoie de internare imediată în unități medicale.
Din păcate, contextul medical fragil al unora dintre cei preluați a dus deja la un deces: un bărbat relocat recent în județul Mureș a încetat din viață în cursul zilei de ieri.
Radiografia socială a victimelor: Ce arată primele fișe de consiliere
În intervalul 6-7 iulie 2026, inspectorii sociali din cadrul AJPIS au vizitat toate cele 76 de servicii sociale implicate, realizând evaluări și fișe de consiliere pentru toate persoanele provenite din județul Bihor. Centralizarea acestor date conturează un tablou complex al stării de vulnerabilitate în care se aflau victimele:
Identitate și documente: 171 de persoane au acte de identitate (multe fiind expirate), iar pentru alte 159 de persoane s-au demarat deja proceduri urgente de stabilire a identității sau emitere de noi documente.
Sănătate și venituri: 125 de persoane dețin certificate de încadrare în grad de handicap, în timp ce 121 figurează sau au declarat că obțin diverse venituri.
Sprijin familial și locativ: Doar 18 persoane susțin că dețin o locuință proprie, însă 165 au declarat că au rude în viață.
Repartizarea pe sexe (în centre): Printre cei relocați în sistemul de asistență socială se numără 125 de femei și 268 de bărbați.
Profilul de vârstă al celor relocați: 6 persoane au sub 40 de ani, 131 au vârste între 40 și 65 de ani, iar 28 depășesc 80 de ani. Pentru un număr de 19 persoane nu există încă date disponibile privind vârsta exactă.
Situația pacienților internați: Din cele 15 persoane aflate în spitale (3 femei și 12 bărbați), 6 au între 40 și 65 de ani, 7 au între 65 și 80 de ani, iar 2 au trecut de vârsta de 80 de ani.
Distribuția națională: Unde au fost primite persoanele asistate
Persoanele salvate au fost distribuite într-o rețea extinsă de cămine pentru vârstnici și centre de îngrijire din întreaga țară. Situația defalcată pe județe și instituții se prezintă astfel:
(Notă: Abrevierile reprezintă: CIA - Centrul de Îngrijire și Asistență; CAbR - Centrul de Abilitare și Reabilitare).
Măsurile Guvernului: Monitorizare săptămânală și finanțare de urgență
În urma ședinței operative a celulei de criză, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a stabilit o serie de mecanisme stricte de control și sprijin:
Verificări constante: Inspectorii sociali din cadrul AJPIS vor monitoriza fizic, prin vizite săptămânale, starea persoanelor din cele 20 de județe pentru a se asigura că acestea primesc îngrijirea adecvată.
Identificarea cazurilor speciale: S-a solicitat sprijinul activ al Inspectoratului General al Poliției Române pentru clarificarea situației și obținerea codurilor numerice personale (CNP) în cazul a 11 persoane complet lipsite de documente.
Suport financiar de la bugetul de stat: Guvernul urmează să adopte o hotărâre de urgență pentru alocarea de sume din Fondul de rezervă. Această măsură va acoperi standardele de cost pentru toți beneficiarii preluați până la sfârșitul anului curent, eliminând presiunea de pe bugetele locale și garantând continuitatea serviciilor.
Ministerul lansează un apel ferm către instituțiile media de a trata acest subiect cu maximă sensibilitate, respectând dreptul la intimitate și demnitatea umană a acestor persoane profund afectate de traume și aflate într-un echilibru extrem de fragil. Toate datele centralizate rămân într-o dinamică continuă, orice urgență medicală majoră fiind gestionată imediat prin serviciul 112.