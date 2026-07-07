Starea de alertă la Praid, prelungită cu încă 30 de zile. Accesul în zona afectată de inundații rămâne interzis

Starea de alertă instituită la Praid rămâne în vigoare pentru încă 30 de zile. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis marți prelungirea măsurii până pe 7 august, în contextul efectelor produse de inundarea salinei și al lucrărilor aflate în desfășurare pentru securizarea perimetrului minier.
Potrivit unei informări transmise de Instituția Prefectului Harghita, citate de Agerpres, starea de alertă va fi menținută în perioada 8 iulie – 7 august. În acest interval, autoritățile vor mobiliza toate resursele necesare pentru desfășurarea lucrărilor de menținere în siguranță a perimetrului minier afectat de inundarea salinei.
Accesul în zona afectată rămâne interzis
Pe durata stării de alertă, accesul populației în zona afectată și în Canionul de Sare rămâne interzis. Totodată, autoritățile vor continua să informeze locuitorii din Praid și din localitățile învecinate cu privire la evoluția situației și, dacă va fi necesar, vor acorda sprijin persoanelor și gospodăriilor aflate în aval de perimetrul afectat.
Monitorizare permanentă a cursurilor de apă
Evoluția situației este monitorizată permanent de Administrația Bazinală de Apă Mureș, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” Harghita.
În contextul prognozelor meteorologice și hidrologice, autoritățile acordă o atenție deosebită debitelor pârâului Corund, care traversează Canionul de Sare, și râului Târnava Mică, precum și calității apei din cele două cursuri.
Starea de alertă, prelungită lunar de peste un an
Starea de alertă a fost instituită pentru prima dată la începutul lunii mai 2025, după apariția infiltrațiilor în subteran. Ulterior, la sfârșitul aceleiași luni, salina a fost inundată de apele pârâului Corund, iar măsura a fost prelungită lunar, pe fondul riscurilor persistente și al lucrărilor de stabilizare a zonei.Starea de alertă instituită la Praid rămâne în vigoare pentru încă 30 de zile. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis marți prelungirea măsurii până pe 7 august, în contextul efectelor produse de inundarea salinei și al lucrărilor aflate în desfășurare pentru securizarea perimetrului minier.