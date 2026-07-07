Starea de alertă la Praid, prelungită cu încă 30 de zile. Accesul în zona afectată de inundații rămâne interzis

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:57

Starea de alertă instituită la Praid rămâne în vigoare pentru încă 30 de zile. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis marți prelungirea măsurii până pe 7 august, în contextul efectelor produse de inundarea salinei și al lucrărilor aflate în desfășurare pentru securizarea perimetrului minier.

Distribuie articolul