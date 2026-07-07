România se alătură programului NATO pentru noile aeronave de supraveghere aeriană. Capabilitățile aeronavelor Saab GlobalEye

România se numără printre cele 11 state membre NATO care au anunțat, marți, la Forumul Industriei de Apărare organizat în cadrul Summitului NATO de la Ankara, achiziția în comun a aeronavelor Saab GlobalEye. Acestea vor deveni noul sistem de avertizare și control aeropurtat (AWACS) al Alianței, înlocuind treptat o parte din actuala flotă Boeing E-3.
România, parte a unui proiect strategic al NATO
Anunțul a fost făcut marți, în cadrul NATO Summit Defence Industry Forum de la Ankara, unde 11 state aliate au convenit să achiziționeze în comun aeronavele Saab GlobalEye, care vor reprezenta noua generație a sistemului NATO de avertizare și control aeropurtat (AWACS), potrivit unui comunicat NATO.
România face parte din coaliția statelor participante, alături de Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.
Aeronave capabile să detecteze drone, rachete și alte amenințări
Noul sistem GlobalEye va oferi capacități avansate de supraveghere în domeniile aerian, terestru și maritim, de pe o singură platformă.
Potrivit NATO, aeronavele vor putea detecta și urmări amenințări complexe, inclusiv roiuri de drone, rachete balistice și rachete de croazieră, contribuind la îmbunătățirea capacității de avertizare timpurie, a imaginii operaționale și a desfășurării misiunilor Alianței.
Un pas important pentru modernizarea apărării NATO
Proiectul reprezintă unul dintre principalele angajamente privind dezvoltarea capabilităților militare și a industriei de apărare anunțate în cadrul Summitului NATO de la Ankara.
Alianța subliniază că inițiativa este rezultatul unei cooperări industriale transatlantice, cu un rol important al companiilor europene și canadiene, sprijinite de contribuții semnificative din partea industriei americane.
În paralel, alte opt state membre NATO au lansat un proiect separat pentru dezvoltarea unor capabilități naționale de avertizare aeriană timpurie, adaptate propriilor necesități de apărare.
Noile avioane de supraveghere ale NATO ar putea fi livrate în patru ani
Noile aeronave de supraveghere Saab GlobalEye, pe care NATO a anunțat că le va achiziționa, ar putea începe să fie livrate Alianței începând cu anul 2030, dacă procesul de contractare va fi finalizat rapid, transmite Sky News. Declarația a fost făcută la Ankara de Micael Johansson, directorul general al companiei suedeze Saab.
Acesta a precizat că prețul final al contractului nu a fost încă stabilit, însă estimează că fiecare aeronavă va costa între 400 și 450 de milioane de dolari. Potrivit oficialului, calendarul livrărilor depinde de rapiditatea cu care NATO va semna contractul de achiziție cu producătorul suedez.