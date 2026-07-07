România se alătură programului NATO pentru noile aeronave de supraveghere aeriană. Capabilitățile aeronavelor Saab GlobalEye

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:42

România se numără printre cele 11 state membre NATO care au anunțat, marți, la Forumul Industriei de Apărare organizat în cadrul Summitului NATO de la Ankara, achiziția în comun a aeronavelor Saab GlobalEye. Acestea vor deveni noul sistem de avertizare și control aeropurtat (AWACS) al Alianței, înlocuind treptat o parte din actuala flotă Boeing E-3.

Distribuie articolul