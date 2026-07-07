Petrișor Peiu: „Această criză politică se va încheia fie cu distrugerea PSD, fie cu distrugerea PNL”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a vorbit despre negocierile dintre partidele fostei coaliții și despre posibilitatea ca AUR să fie chemat la discuții pentru formarea unei majorități parlamentare. Acesta a spus că nu a primit niciun semnal pentru o întâlnire sau o negociere și a susținut că orice discuție politică ar trebui purtată public și transparent, conform Realitatea PLUS.
Peiu a afirmat că partidele care au spus, după alegerile din 2024, că vor să guverneze fără AUR ar trebui să explice public dacă își schimbă poziția. Liderul senatorilor AUR a vorbit și despre strategia PSD, despre relația cu celelalte partide și despre condițiile pe care AUR le-ar pune într-o eventuală negociere.
Petrișor Peiu spune că AUR nu a fost chemat la negocieri
Întrebat dacă AUR a primit vreun semnal de la partidele politice pentru o întâlnire sau pentru negocieri, Petrișor Peiu a răspuns că nu. Acesta a spus că nici nu ar lua în calcul o discuție care nu se face transparent, pentru că oamenii ar trebui să știe dacă există o astfel de întâlnire.
„Nu. Și nici nu cred că ar fi de luat în calcul ceva ce nu se face cu transparență. Adică dacă aș fi primit, ați fi știut și dumneavoastră, toată lumea ar fi știut. Pentru că eu nu cred în discuții din astea prin tot felul de beciuri sau case conspirative. Adică ori ne întâlnim public, ori restul este poveste.”
În discuție a fost invocată și aritmetica parlamentară, în condițiile în care pentru formarea unei majorități sunt necesare 233 de voturi. Peiu a spus că AUR are 90 din 364 de voturi și că problemele dintre partidele fostei coaliții nu sunt responsabilitatea AUR.
„Asta nu e treaba mea, trebuie să se descurce oamenii. Păi eu ce să le fac? Dacă nu vor nici așa, nici așa, păi trebuie să ai o opțiune până la urmă. Nu credeți?”
„Nu poți să joci și în toate taberele”
Petrișor Peiu a spus că partidele fostei coaliții trebuie să se hotărască ce vor să facă. Acesta a amintit că, la alegerile din 2024 și ulterior, partidele respective au spus că vor să guverneze împreună fără AUR și că au prezentat această variantă ca o soluție pentru a nu lăsa AUR să ajungă la guvernare.
În opinia lui Peiu, dacă aceste partide își schimbă poziția, ar trebui să o spună public. Liderul senatorilor AUR a susținut că schimbarea de atitudine trebuie asumată în mod transparent, nu prin discuții neclare sau negocieri purtate pe ascuns.
„Am zis că ei trebuie să se hotărască ce fac. Adică nu poți să joci și în toate taberele. Deci nu cred că am lăsat vreo îndoială, nu cred că am fost echivoci. Dar ideea este următoarea. Haideți să punem în scenă totul. La alegerile din 2024 și după aceea, de mai multe ori, partidele acestea au spus că ele vor să guverneze împreună fără AUR. Și chiar au spus că vor să facă acest lucru tocmai pentru a nu lăsa AUR să guverneze. În momentul în care își schimbă placa pe care o pun, trebuie să o facă în mod public și transparent, cum au făcut-o și atunci. Și să zică: domnule, de fapt am greșit un pic. Și sunt și ăștia oameni, putem să-i băgăm și pe ei în seamă. Dar PSD-ul ce face? PSD-ul are o tactică relativ perversă prin care le spune celorlalți din fosta coaliție: dacă nu sunteți cuminți, voi lua voturi de la AUR, iar nouă ne spune: dacă nu ne votați pe gratis, rămânem cu ceilalți. Și noi le-am spus: rămâneți cu ceilalți, care-i problema?”
Peiu spune că nici celelalte partide nu au cerut voturile AUR
Întrebat dacă și celelalte partide au contactat AUR, Petrișor Peiu a spus că nu. El a precizat că au existat solicitări la moțiune, însă voturile nu au fost oferite. Liderul senatorilor AUR a vorbit și despre Siegfried Mureșan, despre care a spus că folosește eticheta de „extremiști” la adresa AUR.
Peiu a susținut că, în aceste condiții, ar fi greu de imaginat ca reprezentanții care folosesc astfel de etichete să vină apoi să ceară voturi de la AUR.
„Nu. Nu. Dar ceilalți nici nu ne-au cerut vreun vot. Adică eu n-am văzut să vină... Ne-au cerut la moțiune și n-au primit. Dar ceilalți sunt în aceeași postură, atâta timp cât candidatul lor de premier, un domn Siegfried Mureșan, spune peste tot că suntem extremiști. Evident că nu cred că ar avea curajul să ne ceară vreun vot. Nici ceilalți. Ar fi chiar comic să vină Siegfried Mureșan, după ce ne-a făcut extremiști de trei ori pe zi, să spună că nu ar strica să-i dăm și noi două, trei voturi.”
Cum crede Petrișor Peiu că se va termina criza politică
Petrișor Peiu a fost întrebat și cum crede că se va încheia criza politică, în condițiile în care partidele fostei coaliții nu ajung la un acord. Acesta a spus că, în opinia sa, criza se va termina prin afectarea unuia dintre cele două partide care au fost mari până la alegerile precedente.
Liderul senatorilor AUR a formulat un răspuns dur, spunând că finalul acestei crize ar putea însemna fie „nimicirea PSD”, fie „nimicirea PNL”.
„Sincer, prin distrugerea unuia dintre cele două partide care erau mari până la precedentele alegeri. Deci această criză se va încheia fie cu nimicirea PSD, fie cu nimicirea PNL. Cine clipește primul va greși dintre ei.”
Condițiile pe care AUR le-ar pune într-o negociere
Petrișor Peiu a vorbit și despre condițiile pe care AUR le-ar pune în cazul unei negocieri pe față. Acesta a spus că prima condiție ar fi ca AUR să aibă prim-ministru, pentru ca cererile partidului să fie luate în serios. Peiu a mai menționat alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi, dar și revenirea la cotele de TVA de dinainte de creșterea acestora.
„Avem niște condiții pe care le punem. Primele trei. Una dintre ele ar fi să avem prim-ministru, pentru a fi convinși că ceea ce cerem va fi luat în serios. După care avem niște condiții de ordin politic, prima fiind vot pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi. După care sunt niște condiții de program economic. Revenirea la cotele de TVA de dinainte de creșterea acestora.”