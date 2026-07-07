Petrișor Peiu: „Această criză politică se va încheia fie cu distrugerea PSD, fie cu distrugerea PNL”

Publicat 7 iul. 2026, 15:37 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a vorbit despre negocierile dintre partidele fostei coaliții și despre posibilitatea ca AUR să fie chemat la discuții pentru formarea unei majorități parlamentare. Acesta a spus că nu a primit niciun semnal pentru o întâlnire sau o negociere și a susținut că orice discuție politică ar trebui purtată public și transparent, conform Realitatea PLUS.

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