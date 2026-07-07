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Politica· 1 min citire

Anchetarea lui Bolojan în scandalul azilului groazei din Bihor. Ce documente a semnat premierul demis

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 13:34
SursăRealitatea PLUS

Deși neagă faptul că ar fi stiut despre azilul groazei, Ilie Bolojan și-a pus semnatura pe mai multe documente legate de afacerea lui Pașca, iar oamenii din subordinea sa la momentul când acesta era sef la consiliul judetean l-au premier ,,filantropul" cercetat penal. Intre timp, Tribunalului București urmează să judece contestația depusă de DIICOT, prin care procurorii cer arestarea acestora. Mai mult, toată familia Pașca dă astăzi cu subsemnatul la Poliție. Între timp, judecătorul a venit și cu motivarea, potrivit Realitatea PLUS.

În același timp, apar detalii și despre felul în care Viorel Pașca era privit de unele persoane din administrația locală. În 2020, el a fost premiat în cadrul Galei Voluntarilor din domeniul asistenței sociale de Arina Moș, șefa Direcției de Asistență Socială Oradea, care l-a numit atunci „îngerul celor oropsiți”.

Pe partea judiciară, DIICOT a contestat decizia Tribunalului București de a-i plasa sub control judiciar pe Viorel Pașca, soția sa, cei trei fii și una dintre asociatele asociației din Bihor. Procurorii cer arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă instanța a motivat că, deși există suspiciuni privind infracțiunile de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, aceștia nu reprezintă în acest moment un pericol social care să justifice arestarea preventivă.

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