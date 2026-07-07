Anchetarea lui Bolojan în scandalul azilului groazei din Bihor. Ce documente a semnat premierul demis

Publicat 7 iul. 2026, 13:34 Sursă Realitatea PLUS

Deși neagă faptul că ar fi stiut despre azilul groazei, Ilie Bolojan și-a pus semnatura pe mai multe documente legate de afacerea lui Pașca, iar oamenii din subordinea sa la momentul când acesta era sef la consiliul judetean l-au premier ,,filantropul" cercetat penal. Intre timp, Tribunalului București urmează să judece contestația depusă de DIICOT, prin care procurorii cer arestarea acestora. Mai mult, toată familia Pașca dă astăzi cu subsemnatul la Poliție. Între timp, judecătorul a venit și cu motivarea, potrivit Realitatea PLUS.

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