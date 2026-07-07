Marius Budăi critică dur Guvernul Bolojan: „Economia se prăbușește, iar românii sunt tot mai săraci”

Deputatul PSD Marius Budăi a criticat dur politicile economice ale Guvernului Bolojan, susținând că acestea au dus la scăderea consumului și la creșterea șomajului. El afirmă că milioane de români sunt afectați de măsurile de austeritate.
"În timp ce unii se agață de scaune la București, viața reală a românilor se prăbușește sub greutatea unor decizii economice primitive. Datele oficiale nu mint. În spatele procentelor reci se ascund realități dureroase pentru milioane de familii. Din păcate, cetățenii români sunt tot mai săraci în 'epoca austerității' - era să spun 'epoca reformelor' - impusă cu atât de multă rigurozitate de domnul Bolojan. Prăbușirea consumului este deja o realitate dureroasă pentru multe familii. În luna mai, cetățenii români au consumat cu 4,7% mai puțin față de anul trecut. Pe primele cinci luni din 2026, scăderea este de 5,5%. Ce înseamnă asta în viața de zi cu zi? Înseamnă că oamenii o duc mult mai rău. Că mănâncă mai puțin, își cumpără mai puține haine, renunță la deplasări, la concedii, la cultură și fac economii până și la produsele de igienă de bază. Aceasta este 'opera' de austeritate - iar era să spun de 'reforme', oare de ce?! - a domnului Ilie Bolojan", a transmis marți fostul ministru al Muncii într-un mesaj pe Facebook.
Social-democratul a adăugat că "cercul vicios" al recesiunii pune stăpânire pe țara noastră.
"Când oamenii nu mai cumpără, firmele nu mai vând. Ca să nu intre în faliment, companiile românești își reduc producția și își trimit angajații acasă. Explozia șomajului este o realitate dură de necontestat. Sub acest imperiu al austerității, șomajul a sărit de la 5,3% (la finalul guvernării Ciolacu) la un îngrijorător 6,4% în luna mai. Și vorbim doar despre cifrele oficiale! Șomajul real este mult mai mare, mascat de drama celor care iau din nou calea străinătății pentru a-și asigura traiul sau a celor care au renunțat să mai spere și nu mai sunt înregistrați nicăieri", a afirmat acesta.
Marius Budăi subliniază, totodată, că acțiunea PSD de a opri această direcție 'distructivă' a fost pe deplin justificată și mai ales responsabilă.
"Nu a fost o miză politică, ci o obligație morală de a salva economia și cetățenii de “reformele sărăciei”.
Viitorul guvern are o misiune clară și urgentă: să oprească prăbușirea economiei, să abandoneze dogmele rigide ale austerității, să proiecteze speranță și să salveze locurile de muncă ale cetățenilor români!
“FĂRĂ SĂRĂCIE” trebuie să fie obiectivul principal al următoarei perioade!", a conchis deputatul social-democrat.