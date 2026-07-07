Marius Budăi critică dur Guvernul Bolojan: „Economia se prăbușește, iar românii sunt tot mai săraci”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 12:16

Deputatul PSD Marius Budăi a criticat dur politicile economice ale Guvernului Bolojan, susținând că acestea au dus la scăderea consumului și la creșterea șomajului. El afirmă că milioane de români sunt afectați de măsurile de austeritate.

Distribuie articolul