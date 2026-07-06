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Politica· 1 min citire
Noi percheziții informatice în dosarul lui Ciprian Ciucu. Procurorii caută probe în timp ce edilul este în vacanță
Publicat6 iul. 2026, 20:14
SursăRealitatea PLUS
Sunt noi percheziții informatice în dosarul de corupție în care este cercetat Ciprian Ciucu. În timp ce procurorii adună noi probe împotriva primarului Capitalei, acesta este plecat în vacanță în Portogalia, chiar dacă este sub măsura controlului judiciar, potrivit Realitatea PLUS.
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