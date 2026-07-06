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Politica· 1 min citire

Noi percheziții informatice în dosarul lui Ciprian Ciucu. Procurorii caută probe în timp ce edilul este în vacanță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 20:14
SursăRealitatea PLUS

Sunt noi percheziții informatice în dosarul de corupție în care este cercetat Ciprian Ciucu. În timp ce procurorii adună noi probe împotriva primarului Capitalei, acesta este plecat în vacanță în Portogalia, chiar dacă este sub măsura controlului judiciar, potrivit Realitatea PLUS.

În dosarul lui Ciprian Ciucu au loc noi percheziții informatice. Verificările vizează dispozitivele și datele ridicate în anchetă, iar procurorii caută probe care ar putea clarifica legăturile dintre persoanele implicate și modul în care s-ar fi purtat anumite discuții.

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