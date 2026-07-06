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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz, printre clovni și înghețată, cu mesaj pentru români: „PNL nu vrea fără USR la guvernare”

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 17:09
SursăRealitatea PLUS

Pe modelul lui Ilie Bolojan, Dominic Fritz a ieșit la plimbare prin oraș și a stat de vorbă cu oamenii. Pe imaginile surprinse de trecători se vede cum liderul USR a mâncat înghețată și chiar a privit minute înșir un clovn care modela baloane. Culmea, în plin blocaj politic, Fritz le-a spus oamenilor că PNL nu poate să guverneze fără USR., potrivit Realitatea PLUS.

„Da, da, da, se poate fără noi (n.r USR). Ideea e că PNL nu vrea fără noi, cumva să...ei acum se ascund un pic...în fine. E greu, dar nu ne lăsăm”, a declarat Dominic Fritz.

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