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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz, printre clovni și înghețată, cu mesaj pentru români: „PNL nu vrea fără USR la guvernare”
Dominic Fritz
Publicat6 iul. 2026, 17:09
SursăRealitatea PLUS
Pe modelul lui Ilie Bolojan, Dominic Fritz a ieșit la plimbare prin oraș și a stat de vorbă cu oamenii. Pe imaginile surprinse de trecători se vede cum liderul USR a mâncat înghețată și chiar a privit minute înșir un clovn care modela baloane. Culmea, în plin blocaj politic, Fritz le-a spus oamenilor că PNL nu poate să guverneze fără USR., potrivit Realitatea PLUS.
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