Rareș Bogdan, atac dur la adresa aripii Bolojan din PNL: „Corul lăudătorilor funcționează ca un scutec”

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un nou atac la adresa aripii Ilie Bolojan din PNL. Într-o postare publicată luni pe rețelele sociale, liberalul a acuzat conducerea partidului că atacă justiția și ignoră prevederile Constituției în privința sancționării parlamentarilor care votează potrivit propriei conștiințe.
„Oameni inteligenți s-au transformat într-o gardă de corp din bumbac absorbant”
În mesajul publicat pe Facebook, europarlamentarul folosește un limbaj extrem de dur la adresa celor care îl susțin pe Ilie Bolojan: „Corul lăudătorilor lui Bolojan funcționează ca un scutec. În loc de o echipă politică de elită, niște oameni inteligenți s-au transformat într-o gardă de corp din bumbac absorbant.”
Rareș Bogdan critică și poziția conducerii PNL față de deciziile instanței în cazul excluderii unor parlamentari liberali, declarând: „Cum să recurgi, tu, partid liberal, la atacarea justiției pe toate flancurile? Și ce argumente de noaptea minții... Oare cât de proști îi credeți pe români?”
Mai mult, europarlamentarul susține că actuala conducere liberală ignoră prevederile constituționale referitoare la libertatea votului parlamentarilor.
„Constituția este clară. Articolul 69, alin. 2: «Orice mandat imperativ este nul. Parlamentarii sunt în serviciul poporului și votează potrivit conștiinței lor». Principiu democratic care există chiar în Statutul PNL. Detalii, nu?”, a transmis acesta.
Rareș Bogdan subliniază, în context, că partidul poate sancționa sau exclude un membru, însă doar cu respectarea statutului și a procedurilor legale.
„Instanța nu a spus că un partid nu își poate sancționa membrii care deviază de la doctrină. Constituția garantează că votul în plen nu poate fi anulat de partid. Partidul are dreptul să-l excludă pe parlamentar, dar trebuie să o facă respectând statutul. Iar statutul a fost modificat în timpul jocului, nu așa cum cere legea”, a spus liberalul.
Critici la adresa argumentelor conducerii PNL
Rareș Bogdan respinge argumentul potrivit căruia o astfel de interpretare ar împiedica sancționarea parlamentarilor care ar susține legi extremiste.
„Argumente de genul «dacă un parlamentar ar vota o lege rasistă sau extremistă, conform logicii instanței, partidul nu l-ar mai putea sancționa» face de râs camarila-scutec. Aceasta este o confuzie deliberată între două chestiuni diferite: mandatul imperativ și disciplina de partid”, a argumentat Bogdan.
Liberalul susține, de asemenea, că legile neconstituționale sunt cenzurate de Curtea Constituțională, nu de conducerile partidelor.
„Știe orice penelist, dar ce penelist, orice român care se uită la știri, că dacă o lege este rasistă sau extremistă, va fi declarată neconstituțională de CCR, nu de comisia de disciplină a PNL. Statul are mecanisme de protecție, iar partidele nu sunt instanțe supreme de moralitate publică, ci asociații care trebuie să respecte legea”, a mai spus Rareș Bogdan. De altfel, el a comparat actualul mod de conducere al PNL cu perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea.
„Un partid bazat pe loialitate personală absolută, dependență de resurse centralizate și protecție în fața adversarilor. Decizia – strânsă în jurul unui nucleu dur, iar dizidența însemna excluderea instantanee. …asta ziceam în era Dragnea. Omul pare acum bebeluș!”, a conchis acesta.