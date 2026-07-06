Rareș Bogdan, atac dur la adresa aripii Bolojan din PNL: „Corul lăudătorilor funcționează ca un scutec”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 14:01

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un nou atac la adresa aripii Ilie Bolojan din PNL. Într-o postare publicată luni pe rețelele sociale, liberalul a acuzat conducerea partidului că atacă justiția și ignoră prevederile Constituției în privința sancționării parlamentarilor care votează potrivit propriei conștiințe.

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