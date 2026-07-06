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Politica· 1 min citire
Ion Cristoiu:”Planul lui Bolojan este userizarea PNL. Se bat pe același electorat de 10%”
FOTO: Arhivă
Publicat6 iul. 2026, 07:39
Actualizat6 iul. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS
Jurnalistul Ion Cristoiu a declararat că planul lui Ilie Bolojan este să userizeze PNL-ul, subliniind că acum cele două partide se bat pe același electorat de 10%.
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