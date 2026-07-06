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Politica· 1 min citire

Ion Cristoiu:”Planul lui Bolojan este userizarea PNL. Se bat pe același electorat de 10%”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 07:39
Actualizat6 iul. 2026, 08:06
SursăRealitatea PLUS

Jurnalistul Ion Cristoiu a declararat că planul lui Ilie Bolojan este să userizeze PNL-ul, subliniind că acum cele două partide se bat pe același electorat de 10%.

”PNL ar fi fost salvat dacă trecea guvernul Veștea”

”Dacă Adrian Veștea trecea de Parlament și devenea premier, Partidul Național Liberal ar fi fost salvat. Ar fi fost salvat de la această... de la acest plan al lui Ilie Bolojan, greu de explicat, de a useriza PNL-ul”, a spus Ion Cristoiu.

”Electoratul USR este puțin, nu trece de 10%”

Analistul Realitatea PLUS a subliniat că acum PNL și USR se bat pe același electorat de 10%.

”După ce, vezi Doamne, ar fi fost numit, desemnat de premier, ca să fie desemnat Sigfried Mureșan, gura nu i-a mai tăcut. Electoratul USR este puțin, nu trece de 10%. Deci acum pe acest electorat de 10% se bat două partide.”

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