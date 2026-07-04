Nicușor Dan participă la Summitul NATO de la Ankara. Ucraina și securitatea Mării Negre, pe agendă

Președintele Nicușor Dan se va afla pe 7-8 iulie la Ankara, pentru a participa la Summitul NATO, unde șefii statelor aliate vor aborda subiecte precum conflictul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și măsurile de întărire a apărării Alianței.
Conform Administrației Prezidențiale, șeful statului va fi prezent la reuniunea liderilor NATO, organizată de Turcia. Este a doua oară când o astfel de reuniune are loc pe teritoriul turc, prima fiind în 2004, moment în care România participa pentru prima dată ca membru al Alianței.
Agenda summitului cuprinde ședința Consiliului Nord-Atlantic la nivelul șefilor de stat și de guvern, dar și evenimente conexe, între care se numără Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare, programat pentru 7 iulie. Reuniunea se va încheia cu adoptarea unei Declarații oficiale.
Ucraina și cheltuielile de apărare, teme centrale la Ankara
Administrația Prezidențială precizează că summitul se desfășoară într-un climat de securitate tensionat, generat de invazia Rusiei în Ucraina și de instabilitatea din Orientul Mijlociu. Discuțiile liderilor aliați vor viza păstrarea coeziunii transatlantice și fortificarea apărării comune.
Printre temele de pe agenda reuniunii se numără:
majorarea bugetelor alocate apărării
implicarea mai activă a statelor europene aliate
continuarea ajutorului acordat Ucrainei
extinderea capacităților tehnologice și industriale din sectorul de apărare
Dan va cere sprijin suplimentar pentru zona Mării Negre
Nicușor Dan urmează să reconfirme devotamentul României față de securitatea euroatlantică, punând accent pe rolul țării în îndeplinirea obiectivelor NATO. Președintele va cere susținere continuă din partea aliaților pentru regiunea Mării Negre și consolidarea mecanismelor de apărare pe tot Flancul Estic.
Totodată, el va semnala consecințele pe care acțiunile Rusiei le au asupra regiunii și va argumenta în favoarea dezvoltării apărării aeriene și navale.
Discuții bilaterale
Pe lângă participarea la sesiunile oficiale, Nicușor Dan va avea și mai multe întrevederi bilaterale cu omologi din statele membre NATO.
Acesta este primul summit NATO la care Nicușor Dan participă în calitate de președinte al României, o reuniune care survine într-un moment de reconfigurare a strategiei de apărare a Alianței, în contextul războiului din Ucraina și al agravării situației de securitate din Marea Neagră și Orientul Mijlociu.