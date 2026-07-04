Nicușor Dan participă la Summitul NATO de la Ankara. Ucraina și securitatea Mării Negre, pe agendă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 19:12

Președintele Nicușor Dan se va afla pe 7-8 iulie la Ankara, pentru a participa la Summitul NATO, unde șefii statelor aliate vor aborda subiecte precum conflictul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și măsurile de întărire a apărării Alianței.

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