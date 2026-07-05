Paolo Zampolli, încântat de randările Parcului Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”

Primarul Sectorului 4 din București, Daniel Băluță, a făcut public proiectul viitorului Parc „Donald Trump”, cu o suprafață de peste 4 hectare, care va fi amenajat în continuarea actualului Parc Tudor Arghezi.
Anunțul a fost făcut în contextul zilei de 4 iulie, cu ocazia aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii, una dintre cele mai importante sărbători naționale americane.
Ideea construirii acestui parc a luat naștere în urma unei scurte discuții purtate de Daniel Băluță cu Paolo Zampolli, Reprezentantul Special al Statelor Unite pentru Parteneriate Globale în administrația președintelui Donald Trump, și cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg, acum circa trei luni.
Într-o postare pe Instagram, Paolo Zampolli a dezvăluit că a discutat la telefon cu Daniel Băluță, iar acesta i-a prezentat randările viitorului parc, dedicat celebrării Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. Totodată, primarul Sectorului 4 i-a precizat că lucrările vor începe cel târziu la începutul lunii septembrie.
„Împreună, steagurile, cel american și cel românesc, stau ca simboluri ale parteneriatului durabil dintre cele două națiuni ale noastre”, și-a încheiat postarea Paolo Zampolli.
În replică, Daniel Băluță i-a răspuns public, pe platformele de social media, invitându-l la București:
„Vreau să îi mulțumesc prietenului nostru, Paolo Zampolli, Reprezentant Special al Statelor Unite pentru Parteneriate Globale în administrația președintelui Donald Trump, pentru încrederea, sprijinul și implicarea sa în realizarea unui proiect cu adevărat special, pe care îl vom construi în Sectorul 4, și anume Parcul Prieteniei Româno-Americane "Donald Trump".
Dragă Paolo, mă bucur că ai ales să fii alături de noi în această inițiativă și sper să ne vedem curând la București, pentru a pune împreună piatra de temelie a unui loc care va vorbi, peste ani, despre prietenia dintre România și Statele Unite ale Americii”, a precizat primarul Sectorului 4.
Daniel Băluță către Paolo Zampolli: „Sper ca acest parc să devină un simbol al valorilor pe care România și SUA le împărtășesc”
„Uneori, cele mai frumoase proiecte se nasc dintr-o idee, dar prind viață datorită oamenilor care aleg să creadă în ea.
Astăzi vreau să îi mulțumesc prietenului nostru, Paolo Zampolli, Reprezentant Special al Statelor Unite pentru Parteneriate Globale în administrația președintelui Donald Trump, pentru încrederea, sprijinul și implicarea sa în realizarea unui proiect cu adevărat special, pe care îl vom construi în Sectorul 4, și anume Parcul Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”.
Sper ca, în scurt timp, acest parc să devină nu doar un loc de întâlnire și de bucurie pentru copii și familii, ci și un simbol al respectului reciproc, al prieteniei și al valorilor pe care România și Statele Unite ale Americii le împărtășesc.
Cred că a fi un bun român înseamnă, înainte de toate, să îți iubești țara și să faci tot ceea ce ține de tine pentru ca România să fie mai sigură și mai respectată în lume. În același spirit, înseamnă să construiești, să lași ceva valoros în urmă și să întărești prieteniile care fac România mai sigură și mai puternică, iar Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii reprezintă una dintre cele mai importante garanții în acest sens, ale parcursului nostru democratic și occidental.
Tocmai de aceea, orice proiect care întărește această relație este un câștig pentru România și pentru români.
Dragă Paolo, mă bucur că ai ales să fii alături de noi în această inițiativă și sper să ne vedem curând la București, pentru a pune împreună piatra de temelie a unui loc care va vorbi, peste ani, despre prietenia dintre România și Statele Unite ale Americii.”, a transmis Daniel Băluță pe Facebook.
Mesajul lui Paolo Zampolli pentru Daniel Băluță
„Tocmai am primit un mesaj text de la prietenul meu, primarul Dan Băluță, Primarul Sectorului 4 din București. I-am spus: „Sună-mă, pur și simplu sună-mă.”
M-a sunat și mi-a zis: „Paolo, avem randările pentru parcul dedicat SUA gata, și vom începe construcția la sfârșitul lunii august sau la începutul lunii septembrie. Te rog, vino.”
Încă o dată, o promisiune respectată. În doar 20 de minute, am obținut angajamentul pentru un parc de 450.000 de metri pătrați dedicat celebrării zilei de naștere a Statelor Unite ale Americii.
Un mulțumesc special ambasadorului nostru remarcabil, Darril Nirenberg, pentru sprijinul și prietenia sa. Împreună, steagurile american și românesc rămân simboluri ale parteneriatului durabil dintre cele două națiuni ale noastre.”, a transmis Paolo Zampolli pe Instagram.