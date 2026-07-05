Omul lui Bolojan, atac la Nicușor Dan: „Este părtinitor”

Publicat 5 iul. 2026, 20:38 Sursă Realitatea PLUS

Oamenii din tabăra lui Ilie Bolojan au sărit la atac la adresa președintelui! Robert Sighiartău susține că șeful statului a renunțat la rolul de mediator în timpul crizei politice și a ales să fie părtinitor.

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