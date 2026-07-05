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Politica· 1 min citire

Omul lui Bolojan, atac la Nicușor Dan: „Este părtinitor”

Robert Sighiartău

Robert Sighiartău

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 20:38
SursăRealitatea PLUS

Oamenii din tabăra lui Ilie Bolojan au sărit la atac la adresa președintelui! Robert Sighiartău susține că șeful statului a renunțat la rolul de mediator în timpul crizei politice și a ales să fie părtinitor.

Vicepreședintele liberal îl acuză pe Nicușor Dan s-a îndepărtat de principiile de dreapta pe care le-a susținut în campania electorală și nu mai reprezintă un factor de echilibru pe scena politică.

Sighiartău afirmă, de asemenea, că Nicușor Dan are o relație tensionată cu Partidul Național Liberal și cu premierul demis Ilie Bolojan.

Declarațiile vin într-un moment în care în interiorul coaliției apar tot mai multe nemulțumiri legate de relația cu Palatul Cotroceni.

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