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Politica· 1 min citire
Omul lui Bolojan, atac la Nicușor Dan: „Este părtinitor”
Robert Sighiartău
Publicat5 iul. 2026, 20:38
SursăRealitatea PLUS
Oamenii din tabăra lui Ilie Bolojan au sărit la atac la adresa președintelui! Robert Sighiartău susține că șeful statului a renunțat la rolul de mediator în timpul crizei politice și a ales să fie părtinitor.
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