Noua coaliție, greu de conturat. Partidele ar putea relua discuțiile săptămâna asta: când ar putea fi instalat Executivul

Publicat 6 iul. 2026, 07:34 Actualizat 6 iul. 2026, 07:43 Sursă Realitatea PLUS

O nouă formulă de guvernare ar putea fi negociată săptămâna aceasta de liderii partidelor politice. Potrivit surselor social-democrate, se dorește instalarea unui nou Executiv în luna august. Discuțiile au fost tensionate până acum: PNL refuză o nouă coaliție cu PSD, Ilie Bolojan propune varianta de guvern de ,,armistițiu”, cu timp limitat de guvernare, iar UDMR dorește revenirea la fosta coaliție.

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