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Politica· 2 min citire

Noua coaliție, greu de conturat. Partidele ar putea relua discuțiile săptămâna asta: când ar putea fi instalat Executivul

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 07:34
Actualizat6 iul. 2026, 07:43
SursăRealitatea PLUS

O nouă formulă de guvernare ar putea fi negociată săptămâna aceasta de liderii partidelor politice. Potrivit surselor social-democrate, se dorește instalarea unui nou Executiv în luna august. Discuțiile au fost tensionate până acum: PNL refuză o nouă coaliție cu PSD, Ilie Bolojan propune varianta de guvern de ,,armistițiu”, cu timp limitat de guvernare, iar UDMR dorește revenirea la fosta coaliție.

Ar trebui ca începând de astăzi să aibă loc noi negocieri între partidele politice, pentru că, spun surse social-democrate, se dorește ca în luna august să avem un nou executiv. După ce variantele de guvern pe care le-a propus Nicușor Dan au picat, ei bine, Ilie Bolojan vine cu o nouă propunere: o propunere de guvern de armistițiu. Asta înseamnă o perioadă limitată de guvernare, o primă perioadă până în luna februarie.

Iar sursele noastre spun că o propunere de premier ar fi Alexandru Nazare, cel care în acest moment ocupă funcția de ministru al Finanțelor în cadrul guvernului Bolojan. Se dorește, se discută această variantă între partide, potrivit surselor noastre, și cu mențiunea că împărțirea ministerelor [se va face] după ponderea avută în fosta guvernare. Totuși, liberalii susțin în continuare că nu doresc o nouă coaliție de guvernare cu social-democrații. Știm foarte bine, de partea cealaltă, social-democrații susțin că sunt deschiși la a semna un acord.

Însă, foarte important, liderul UDMR, Kelemen Hunor, susține că ar trebui să se încerce reîntoarcerea la o veche coaliție de guvernare. Potrivit unor surse, o altă variantă luată în calcul ar fi un guvern de miniștri tehnocrați, pe modelul propus de Nicușor Dan, însă știm foarte bine că acest lucru a fost... cu acest lucru a fost de acord Ilie Bolojan în trecut, însă s-a răzgândit ulterior, știm foarte bine în cazul guvernului Tomac. Rămâne de văzut ce negocieri se vor purta între partidele politice și dacă, totuși, în următoarele săptămâni, partidele politice vor ajunge la un consens.

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