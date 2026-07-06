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Politica· 2 min citire
Noua coaliție, greu de conturat. Partidele ar putea relua discuțiile săptămâna asta: când ar putea fi instalat Executivul
Publicat6 iul. 2026, 07:34
Actualizat6 iul. 2026, 07:43
SursăRealitatea PLUS
O nouă formulă de guvernare ar putea fi negociată săptămâna aceasta de liderii partidelor politice. Potrivit surselor social-democrate, se dorește instalarea unui nou Executiv în luna august. Discuțiile au fost tensionate până acum: PNL refuză o nouă coaliție cu PSD, Ilie Bolojan propune varianta de guvern de ,,armistițiu”, cu timp limitat de guvernare, iar UDMR dorește revenirea la fosta coaliție.
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