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Politica· 2 min citire
Omul lui Bolojan e convins că PNL ar câștiga anticipatele. ”Ar avea o creștere de 10 procente față de scorul obținut la ultimele alegeri"
FOTO: Arhivă
Publicat6 iul. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS
Robert Sighiartău, secretarul general al Partidul Național Liberal (PNL), a declarat că partidul condus de Ilie Bolojan ar câștiga detașat dacă s-ar organiza alegeri anticipate. Liberalul a subliniat că formațiunea din care face parte ar avea o creștere de 10% față de scorul obținut la ultimele alegeri.
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