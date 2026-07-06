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Politica· 2 min citire

Omul lui Bolojan e convins că PNL ar câștiga anticipatele. ”Ar avea o creștere de 10 procente față de scorul obținut la ultimele alegeri"

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 09:28
SursăRealitatea PLUS

Robert Sighiartău, secretarul general al Partidul Național Liberal (PNL), a declarat că partidul condus de Ilie Bolojan ar câștiga detașat dacă s-ar organiza alegeri anticipate. Liberalul a subliniat că formațiunea din care face parte ar avea o creștere de 10% față de scorul obținut la ultimele alegeri.

”PNL, câștigătorul net al acestor alegeri anticipate”

"Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că PNL, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate. În sensul în care ar avea o creștere de 10 procente față de scorul obținut la ultimele alegeri", a transmis secretarul general PNL.

Omul lui Bolojan, atac dur la adresa PSD și AUR

Mai mult, omul lui Ilie Bolojan a lansat un atac dur la adresa PSD și AUR pe care le-a acuzat de propagandă.

„Există o nouă majoritate în Parlamentul României, la Camera Deputaților, între Partidul Social Democrat și Partidul AUR, împreună cu ceilalți sateliți: Pace, POT, SOS.

Astăzi, această majoritate s-a unit sub deviza și sloganul reinventat de pe vremea lui Iliescu „Nu ne vindem țara”. Partidul Național Liberal spune clar și limpede: aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă, este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii. Foarte multe, sute de companii sunt pe pierdere de zeci de ani, însă Partidul Social Democrat le-a ținut acolo pentru că le căpușează sistematic”, a mai spus Robert Sighiartău.

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