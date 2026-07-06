Gabriela Firea cere un Erasmus+ mai echitabil: sprijin financiar adaptat costurilor reale și acces mai ușor pentru tinerii din medii defavorizate

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat că a depus o serie de amendamente la viitorul program Erasmus+ pentru perioada 2028–2034, prin care solicită măsuri concrete pentru ca accesul la mobilitățile europene să devină mai echitabil și mai accesibil pentru toți tinerii.
Potrivit acesteia, una dintre principalele modificări propuse vizează adaptarea sprijinului financiar la costurile reale suportate de participanți. Firea susține că granturile Erasmus+ ar trebui să acopere cheltuieli esențiale de început, precum prima chirie, garanțiile pentru locuință, asigurările, internetul și alte costuri de zi cu zi. De asemenea, aceasta solicită ca programul să includă sprijin suplimentar pentru tinerii cu dizabilități, astfel încât aceștia să poată studia în străinătate fără bariere financiare.
Un alt punct important al amendamentelor se referă la sprijinirea tinerilor cu mai puține oportunități. Europarlamentarul consideră că aceștia nu ar trebui să fie puși în situația de a pleca fără grant sau de a-și finanța singuri cheltuielile inițiale.
„Nu putem spune unui tânăr «aplică la Erasmus+», iar apoi să-l lăsăm singur să găsească banii pentru transport sau pentru avansul la cazare”, a transmis Gabriela Firea.
În același timp, aceasta propune ca fiecare stat membru să identifice clar zonele în care programul ajunge mai greu – sate, orașe mici, regiuni periferice sau comunități cu venituri reduse – pentru ca măsurile de promovare și sprijin să fie adaptate acestor realități.
Firea mai solicită ca informarea despre oportunitățile Erasmus+ să nu se limiteze la platformele online, ci să ajungă direct în școli, licee, biblioteci, autorități locale, organizații studențești și prin intermediul foștilor participanți la program.
Totodată, eurodeputatul consideră necesară colectarea unor date clare privind numărul celor care aplică, sunt selectați și reușesc efectiv să participe la mobilități, pentru a putea identifica obstacolele care împiedică accesul unor categorii de tineri.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, Gabriela Firea a prezentat și câteva date privind participarea României la Erasmus+. Potrivit acesteia, aproximativ 60.000 de români au beneficiat anul trecut de program. Cu toate acestea, doar doi din zece participanți provin din mediul rural, iar doar un sfert sunt din familii cu venituri medii și mici.
Europarlamentarul citează și concluziile unui studiu realizat pentru Comisia pentru Cultură și Educație (CULT) a Parlamentului European, din care face parte. Datele referitoare la România arată că 58% dintre participanții la Erasmus+ provin din mediul urban, doar 22% din mediul rural, 25% din familii cu venituri sub medie, iar 38% au părinți care nu au absolvit studii universitare.
„Nu pot accepta ca accesul la educația europeană să țină cont de resursele financiare ale familiei și cred că toți tinerii români merită o șansă reală la acest program”, afirmă Gabriela Firea.
Programul Erasmus+, care a ajuns la aproape 17 milioane de beneficiari de la lansarea sa în urmă cu 39 de ani, urmează să fie redefinit pentru perioada 2028–2034. Potrivit acesteia, în această toamnă, Parlamentul European va vota noul cadru al programului, iar amendamentele depuse urmăresc să transforme Erasmus+ într-un instrument cu adevărat accesibil tuturor tinerilor, indiferent de mediul din care provin sau de situația lor financiară.