Gabriela Firea cere un Erasmus+ mai echitabil: sprijin financiar adaptat costurilor reale și acces mai ușor pentru tinerii din medii defavorizate

Publicat 6 iul. 2026, 10:10 Actualizat 6 iul. 2026, 10:14

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat că a depus o serie de amendamente la viitorul program Erasmus+ pentru perioada 2028–2034, prin care solicită măsuri concrete pentru ca accesul la mobilitățile europene să devină mai echitabil și mai accesibil pentru toți tinerii.

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