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Politica· 2 min citire
USR face scut în jurul patronului azilelor ilegale. Cum încearcă partidul să demonteze ancheta autorităților
Azilele groazei
Publicat6 iul. 2026, 16:17
SursăRealitatea PLUS
Schimb dur de replici între deputatul USR Emanuel Ungureanu și Florin Manole, fostul ministru al Muncii! Acesta din urmă a transmis că neregulile din azilul ilegal lui Viorel Pașca au fost semnalate foarte clar de către Corpul de Control al Ministerului, cel de la care a pornit de fapt ancheta, potrivit Realitatea PLUS.
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