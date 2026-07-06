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Politica· 2 min citire

USR face scut în jurul patronului azilelor ilegale. Cum încearcă partidul să demonteze ancheta autorităților

Azilele groazei

Azilele groazei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 16:17
SursăRealitatea PLUS

Schimb dur de replici între deputatul USR Emanuel Ungureanu și Florin Manole, fostul ministru al Muncii! Acesta din urmă a transmis că neregulile din azilul ilegal lui Viorel Pașca au fost semnalate foarte clar de către Corpul de Control al Ministerului, cel de la care a pornit de fapt ancheta, potrivit Realitatea PLUS.

Cu toate acestea, Emanuel Ungureanu a încercat să îl apere pe Viorel Pașca. Potrivit anchetei, persoanele decedate în azilele ilegale ar fi fost îngropate în câmp, lângă un cimitir împrejmuit. În schimb, deputatul USR continuă să susțină că acela este un cimitir legal.

Replici dure între Florin Manole și Emmanuel Ungureanu

Manole: „Oamenii în această țară, și în Europa, și pe unde am mai umblat și noi toți, nu se îngroapă pe câmp, așa cum își dorește un privat...”

Ungureanu: „Dar e o minciună asta, este o minciună”, l-a întrerupt Emanuel Ungureanu.

Manole: „Uitați-vă la crucile alea. E o chestiune pe care procurorii...Și dumneavoastră, atunci când ați văzut că nu se respectă nicio lege referitoare la asistență socială, de ce... Asta spune și Prefectura Bihor, nu mint. Spune Prefectura Bihor. Dacă vă arăt raportul Prefecturii Bihor și spune că nu se respectă nicio lege de asistență socială, unul dintre noi își dă demisia? Este raportul Prefecturii Bihor din iulie, care spune că domnul Pașca nu respecta nicio lege. Despre cimitir trebuie să vorbească procurorii și judecătorul”

Ungureanu: „Dar nu-i adevărat ceea ce spuneți. Dar pur și simplu mințiți. Hai să vorbim despre cimitir. Mințiți pur și simplu legat de cimitir și a- amestecați lucrurile”.

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