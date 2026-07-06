USR face scut în jurul patronului azilelor ilegale. Cum încearcă partidul să demonteze ancheta autorităților

Publicat 6 iul. 2026, 16:17 Sursă Realitatea PLUS

Schimb dur de replici între deputatul USR Emanuel Ungureanu și Florin Manole, fostul ministru al Muncii! Acesta din urmă a transmis că neregulile din azilul ilegal lui Viorel Pașca au fost semnalate foarte clar de către Corpul de Control al Ministerului, cel de la care a pornit de fapt ancheta, potrivit Realitatea PLUS.

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