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Politica· 1 min citire

Mircea Abrudean: România are nevoie de stabilitate economică și de continuarea reformelor

Mircea Abrudean

Mircea Abrudean

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 13:07

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marți, într-un mesaj publicat pe Facebook, că România are nevoie de stabilitate economică și de continuarea reformelor pentru a-și menține credibilitatea în fața investitorilor și a instituțiilor financiare. Acesta a subliniat că încrederea se câștigă prin rezultate și consecvență, nu prin promisiuni.

Abrudean: „Investitorii se uită la rezultate, nu la promisiuni”

În mesajul transmis în Social Media, Abrudean afirmă că investitorii și instituțiile financiare evaluează România în funcție de măsurile implementate și de continuitatea reformelor.

„România are nevoie de stabilitate economică și de încredere. Investitorii și instituțiile financiare nu se uită la promisiuni, ci la rezultate. Întrebarea este simplă: cine oferă mai multă încredere că reformele vor continua? Cei care le-au făcut sau cei care le-au oprit?”, a transmis președintele Senatului.

Reducerea deficitului și reformele, esențiale

Mircea Abrudean susține că economiștii și instituțiile financiare transmit același mesaj: reducerea deficitului bugetar, continuarea reformelor și eficientizarea statului nu mai reprezintă opțiuni, ci condiții necesare pentru menținerea stabilității economice.

Potrivit acestuia, încrederea se construiește prin consecvență și fapte, iar de aceasta depind investițiile, locurile de muncă și stabilitatea economică a României.

"Economiștii și instituțiile financiare spun același lucru: reducerea deficitului, continuarea reformelor și un stat mai eficient nu mai sunt opțiuni. Sunt condiții esențiale pentru ca România să rămână pe un drum stabil.

În cele din urmă, încrederea se construiește prin consecvență și fapte, nu prin declarații. Iar de această încredere depind investițiile, locurile de muncă și stabilitatea economică a țării", a mai spus liberalul.

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