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Politica· 1 min citire
Mircea Abrudean: România are nevoie de stabilitate economică și de continuarea reformelor
Mircea Abrudean
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marți, într-un mesaj publicat pe Facebook, că România are nevoie de stabilitate economică și de continuarea reformelor pentru a-și menține credibilitatea în fața investitorilor și a instituțiilor financiare. Acesta a subliniat că încrederea se câștigă prin rezultate și consecvență, nu prin promisiuni.
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