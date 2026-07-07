Mircea Abrudean: România are nevoie de stabilitate economică și de continuarea reformelor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 13:07

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis marți, într-un mesaj publicat pe Facebook, că România are nevoie de stabilitate economică și de continuarea reformelor pentru a-și menține credibilitatea în fața investitorilor și a instituțiilor financiare. Acesta a subliniat că încrederea se câștigă prin rezultate și consecvență, nu prin promisiuni.

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