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Politica· 1 min citire

„Frica și lașitatea conduc România”: mesaj dur al prim‑vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu

Dan Dungaciu, prim-vicepresedinte AUR

Dan Dungaciu, prim-vicepresedinte AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:12

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, lansează un atac extrem de dur la adresa liderilor politici, afirmând că România se află într-o criză fără precedent, condusă de „oameni mici, lași și fricoși”. Într-un mesaj public, acesta spune că atmosfera din spațiul public arată o țară „căzută de pe hartă”, incapabilă să își găsească direcția.

Dungaciu susține că premierul demis Ilie Bolojan ar fi trebuit să plece de mult, dacă ar fi avut „demnitatea unui om de stat”, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, „nu și-a asumat nimic”, deși ar fi trebuit să meargă în Parlament și să își demonstreze curajul politic.

În mesajul său, liderul AUR afirmă că președintele Nicușor Dan „s-a speriat și a fugit”, contribuind la blocajul actual, iar celelalte partide „stau în siajul puterii”, fără să îndrăznească să ia o decizie clară.

Dungaciu respinge acuzațiile că AUR ar fi responsabil pentru criză și spune că partidul „a fost consecvent și a pus soluțiile pe masă”. El le cere tuturor liderilor politici să își asume responsabilitatea „în ultimul ceas”, pentru a nu ajunge „la coșul de gunoi al istoriei”.

„Românii așteaptă asta, nu doar partidul AUR”, încheie Dan Dungaciu mesajul său.

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