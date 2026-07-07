„Frica și lașitatea conduc România”: mesaj dur al prim‑vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:12

Prim‑vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, lansează un atac extrem de dur la adresa liderilor politici, afirmând că România se află într-o criză fără precedent, condusă de „oameni mici, lași și fricoși”. Într-un mesaj public, acesta spune că atmosfera din spațiul public arată o țară „căzută de pe hartă”, incapabilă să își găsească direcția.

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