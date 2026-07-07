Cât mai poate sta Bolojan pe scaunul de la Palatul Victoria. Tudorel Toader explică portița din Constituție

Tudorel Toader a intervenit în direct la Realitatea PLUS și a vorbit despre situația premierului interimar Ilie Bolojan. Fostul ministru al Justiției a fost întrebat dacă Bolojan poate rămâne în această funcție peste termenul de 45 de zile prevăzut de lege.
Toader a explicat că, deși Constituția prevede că interimatul nu poate depăși 45 de zile, nu spune clar ce se întâmplă la finalul acestui termen. În opinia sa, statul nu poate rămâne fără guvern, chiar dacă este vorba despre un Executiv cu atribuții restrânse.
Întrebat dacă Ilie Bolojan poate rămâne interimar la Palatul Victoria cât timp dorește, Tudorel Toader a spus că lucrurile nu trebuie privite în acest fel. El a explicat că autoritățile trebuie să funcționeze, chiar și cu atribuții limitate, până când este desemnat un guvern cu puteri depline.
Cât mai ocupă Ilie Bolojan scaunul de premier interimar
„Nu neapărat. Noi avem o Constituție bună. Prevede interimatul nu mai mult de 45 de zile, dar nu ne spune ce se întâmplă la finalul celor 45 de zile. Nu putem să ne imaginăm că țara rămâne fără guvern, chiar așa, cu capacitate juridică restrânsă. Se prelungește mandatul, eu am mai spus și știm cu toții. Se prelungește mandatul pentru că norma așa se interpretează. Autoritățile trebuie să funcționeze, chiar cu tură redusă, dacă mă pot exprima astfel.”
Tudorel Toader a mai spus că responsabilitatea pentru prelungirea situației nu ar fi a lui Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, problema este la cei care nu desemnează un guvern cu puteri depline, iar președintele are obligația de mediere și de deblocare a situației.
„Prin urmare, eu până la urmă pot spune altfel. Nu este vina lui Ilie Bolojan că rămâne premier. Este vina celor care nu desemnează un guvern cu puteri depline. Președintele are obligația de mediere și de desemnare a unui premier, a unui candidat care să facă o echipă guvernamentală. Președintele are și instrumentul de declanșare a alegerilor anticipate. Eu, ca votant, nu neapărat al președintelui, constat următorul lucru: președintele nu-și îndeplinește obligația de mediere, de deblocare a acestei situații grave pentru țară și pentru români. Președintele nu poate să aștepte”, a declarat Tudorel Toader.