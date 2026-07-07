Cât mai poate sta Bolojan pe scaunul de la Palatul Victoria. Tudorel Toader explică portița din Constituție

Publicat 7 iul. 2026, 13:58 Sursă Realitatea PLUS

Tudorel Toader a intervenit în direct la Realitatea PLUS și a vorbit despre situația premierului interimar Ilie Bolojan. Fostul ministru al Justiției a fost întrebat dacă Bolojan poate rămâne în această funcție peste termenul de 45 de zile prevăzut de lege.

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