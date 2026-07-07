Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PNRR reprezintă o urgență doar când le convine celor de la putere și când le servește intereselor politice”
Bogdan Velcescu (deputat AUR)
Publicat7 iul. 2026, 13:12
Actualizat7 iul. 2026, 13:13
Deputatul AUR Bogdan Velcescu acuză PSD de dublu standard, după ce Sorin Grindeanu a susținut că este necesară convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Acesta amintește că AUR a solicitat anterior prelungirea sesiunii parlamentare, însă majoritatea condusă de PSD a refuzat chiar și supunerea la vot a acestei propuneri.
Citește și
- 13:07Mircea Abrudean: România are nevoie de stabilitate economică și de continuarea reformelor
- 12:16Marius Budăi critică dur Guvernul Bolojan: „Economia se prăbușește, iar românii sunt tot mai săraci”
- 11:12„Frica și lașitatea conduc România”: mesaj dur al prim‑vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu
- 09:49Judecătorii desființează grupul făcut degeaba de Bolojan. Premierul demis, în război cu toată justiția
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News