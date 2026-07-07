Rareș Bogdan anunță noile drepturi ale pasagerilor aerieni: bagajul de mână nu va mai putea fi taxat suplimentar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 15:52

Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat, într-o postare publică, noile prevederi votate pentru protejarea pasagerilor care călătoresc cu avionul. Acesta susține că au fost închise „portițele” prin care companiile aeriene puteau taxa suplimentar sau puteau evita responsabilitatea față de călători.

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