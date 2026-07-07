Rareș Bogdan anunță noile drepturi ale pasagerilor aerieni: bagajul de mână nu va mai putea fi taxat suplimentar

Europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat, într-o postare publică, noile prevederi votate pentru protejarea pasagerilor care călătoresc cu avionul. Acesta susține că au fost închise „portițele” prin care companiile aeriene puteau taxa suplimentar sau puteau evita responsabilitatea față de călători.
Printre măsurile anunțate se află garantarea bagajului de mână, despăgubiri pentru întârzieri de cel puțin trei ore, locuri alăturate pentru copiii sub 14 ani și adulții însoțitori, dar și obligații mai clare pentru intermediarii prin care sunt cumpărate biletele.
Rareș Bogdan: „Bagajul de mână devine drept”
Rareș Bogdan susține că una dintre cele mai importante prevederi este garantarea bagajului de mână, separat de rucsac. Potrivit acestuia, trolerul va avea dimensiuni standard, iar companiile aeriene nu vor mai putea taxa acest bagaj ca fiind suplimentar.
„Gata, am închis portițele prin care companiile aeriene profitau de călători, de faptul că nu aveau cui să se plângă dacă ceva li se părea nedrept, pentru că nu exista cadru legal. Acum există, mai e de lucru, dar s-a întâmplat ceva bun. Ce am votat azi: bagajul de mână garantat, în afară de rucsac. Trolerul va avea dimensiuni standard, iar companiile nu mai au voie să taxeze acest bagaj, pentru ca nu mai este considerat suplimentar. Nici taxare ascunsă, nici promoții. Bagajul de mână devine drept.”
Europarlamentarul spune că noile reguli urmăresc să elimine taxele ascunse și situațiile în care pasagerii ajungeau să plătească suplimentar pentru bagajul de mână. Acesta susține că măsura schimbă felul în care companiile aeriene pot trata acest serviciu.
Despăgubiri pentru întârzieri de cel puțin trei ore
Rareș Bogdan a precizat că noile prevederi includ despăgubiri pentru pasagerii afectați de întârzieri de cel puțin trei ore. De asemenea, acesta spune că, în cazul zborurilor anulate, despăgubirea trebuie făcută în termen de șapte zile. O altă schimbare anunțată vizează situațiile în care biletele sunt cumpărate prin intermediari. Potrivit europarlamentarului, aceștia vor avea obligația să țină legătura cu operatorul aerian și să nu trimită pasagerul de la o parte la alta atunci când acesta cere despăgubiri.
„Alte prevederi: despăgubiri dacă sunt 3 ore de întârziere, sistemele de rezervare vor fi obligate să aloce locuri alăturate pentru copiii sub 14 ani (sau persoanele cu dizabilități) și adulții care îi însoțesc, fără niciun cost suplimentar, fond de garantare în caz de faliment. În plus: dacă ai luat bilet prin intermediari, aceștia sunt obligați să țină legătura cu compania aeriană și să nu te poarte de la unul la altul în caz de despăgubiri. La zbor anulat, despăgubirea se face în 7 zile. Dispare sintagma “circumstanțe extraordinare” - doar vremea extremă sau greva controlorilor de trafic vor mai fi scuze valabile pentru întârzieri justificate.”
Locuri alăturate pentru copii și persoane cu dizabilități
Noile prevederi anunțate de Rareș Bogdan includ și obligația ca sistemele de rezervare să aloce locuri alăturate pentru copiii sub 14 ani și adulții care îi însoțesc. Aceeași regulă se va aplica și în cazul persoanelor cu dizabilități, fără costuri suplimentare. Europarlamentarul a mai menționat și existența unui fond de garantare în caz de faliment. Măsura este prezentată ca o formă de protecție suplimentară pentru pasageri, în situațiile în care o companie aeriană nu își mai poate onora obligațiile.
Rareș Bogdan a anunțat și noi obligații privind informarea pasagerilor. Companiile aeriene vor trebui să actualizeze prin SMS sau aplicație informațiile de trafic la fiecare 30 de minute. În plus, după două ore de întârziere, voucherele pentru apă și hrană devin obligatorii, potrivit europarlamentarului.
„Nu în ultimul rând: companiile vor fi obligate să actualizeze prin sms/aplicație informațiile de trafic la 30 de minute, iar după 2 ore de întârziere voucherele de apă și hrană devin obligatorii.”