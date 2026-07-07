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Politica· 2 min citire

Gabriela Firea: Noi drepturi pentru pasagerii aerieni din UE. Bagaj de mână gratuit și despăgubiri de până la 600 de euro pentru zborurile întârziate

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 15:55

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat că Parlamentul European a votat noi reguli menite să consolideze drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, modificările vor aduce beneficii importante pentru milioane de călători, inclusiv pentru românii care zboară frecvent în țară sau în alte state membre.

Printre cele mai importante prevederi se numără menținerea dreptului la despăgubiri în cazul zborurilor care întârzie mai mult de trei ore. Astfel, pasagerii vor putea primi compensații cuprinse între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului. Gabriela Firea a precizat că Parlamentul European a respins propunerea Consiliului UE de majorare a pragului de întârziere la 4-6 ore.

„Am votat, astăzi, drepturi mai bune pentru românii care călătoresc cu avionul. Toți cetățenii europeni vor simți schimbările, iar companiile aeriene trebuie să se conformeze”, a transmis europarlamentarul.

Noile reguli prevăd și introducerea unui bagaj de mână gratuit, inclus în prețul biletului, fără taxe suplimentare sau costuri ascunse.

De asemenea, copiii cu vârsta de până la 14 ani și persoanele cu mobilitate redusă vor avea dreptul să fie așezați lângă însoțitorul lor fără plata unor taxe suplimentare pentru alegerea locurilor. Totodată, procedurile de rambursare vor fi simplificate prin utilizarea unor formulare precompletate.

Gabriela Firea a subliniat că actualizarea legislației era necesară, în condițiile în care milioane de români călătoresc anual în interiorul Uniunii Europene, fie în interes de serviciu, pentru vacanțe sau pentru a-și vizita familiile, în special cei care locuiesc și muncesc în diaspora.

Noile reguli nu vor intra însă imediat în vigoare. Pasagerii care au zboruri programate în vara și toamna anului 2026 vor călători în continuare în baza legislației actuale. Modificările aprobate de Parlamentul European vor deveni aplicabile în cursul anului 2027, după adoptarea formală de către Consiliul Uniunii Europene și publicarea actului normativ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

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