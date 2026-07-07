Gabriela Firea: Noi drepturi pentru pasagerii aerieni din UE. Bagaj de mână gratuit și despăgubiri de până la 600 de euro pentru zborurile întârziate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 15:55

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a anunțat că Parlamentul European a votat noi reguli menite să consolideze drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană. Potrivit acesteia, modificările vor aduce beneficii importante pentru milioane de călători, inclusiv pentru românii care zboară frecvent în țară sau în alte state membre.

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